3 tripulante patay matapos ma-suffocate sa loob ng tangke ng barko sa Batangas

Kinumpirma ng mga awtoridad nitong Huwebes na suffocation ang ikinamatay ng 3 tripulante ng isang barkong nakadaong sa Barangay Camastillisan sa Calaca, Batangas nitong Lunes ng umaga.

Puspusan ang isinasagawang imbestigasyon sa motor tanker na Andrina 200 para matiyak na walang foul play na nangyari sa mga nasawing tripulante na sina Enrique Jay Haspado, John Rey Illustrisimo at Ryan jay Bantilan.

“According sa findings naman ng SOCO-Batangas, ang naging cause of death talaga ay yung kanilang suffocation. Wala namang external or physical damage or sugat para masabi nating foul play, mismong soco na rin ang nagsabi na ito ay suffocation ang cause of death,” ani Police Maj. Virgilio Jopia, hepe ng Calaca Municipal Police Station.

Nadiskubreng patay ang mga tripulante na naglinis ng isang tangke sa Andrina.

"Nung nililinis nila yung kanilang empty cargo oil tank, nag-emit ito ng mabahong oil o gas odor, dahil nga ito ay isang tangke. Kung ano ang pinasukan nila, maliit lang yun. Dun lang yung ventilation nun, that’s why na-suffocate itong mga to, at nirescue din naman agad ng kanilang mga kasamahan, yun nga lang sila ay nag-expire pagdating ng hospital,” ani Jopia.

Nagtataka naman ang tiyahan ni Haspado ung bakit kailangang gawin ng pamangkin ang pumasok sa loob ng tanker oil gayung trainee pa lamang ito.

"Kapag nakakausap namin ang kapitan, chief, mate tsaka yung ibang katrabaho, walang sinasabi. Wala daw silang utos. Pero ang tanong namin kung wala silang utos, bakit bababa yung mga bata?" ani tiyahin ni Haspado.

"'Yun ang mabigat sa amin, kasi pinag-training namin siya para matuto hindi para mamatay.”

Pag-uusapan pa ng mga pamilya ng mga nasawi kung magsasampa ng kaso sa pamunuan ng barko. Bukas naman dito ang pulisya.

"Kung sila ay may plano, ito naman ay aksidente, titingnan natin kung may pananagutan yung kompanya. Makipag-ugnayan sa amin 'yung pamilya ng mga biktima para sa ganun maproseso na agad natin kung ano ang nararapat sa tatlo na biktima ng aksidente,” ani Jopia.

Hiningan ng ABS-CBN News ng panig ang kapitan ng barko pero tumanggi ito magbigay ng pahayag sa ngayon.