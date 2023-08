Patay ang isang sundalo habang sugatan ang pito nitong kasama matapos silang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa Barangay Ulitan, Ungkaya Pukan sa Basilan, Sabado.

Sa pahayag ng Western Mindanao Command, kinondena nito ang ginawa ng hindi pa nakikilalang grupo laban kay Vice Mayor Ahmadin Baharim ng Ungkaya Pukan, at mga tropa ng 65th Infantry Battalion, at pulisya na miyembro ng Joint Peace and Security Team.

Base sa impormasyon mula sa Western Mindanao Command, bandang 3:45 ng hapon, pinaulanan ng bala ng nasa 10 armadong kalalakihan ang isang platoon ng Alpha Company ng 64IB, kasama si Baharim at JPST na sakay ng dalawang KM450 at 2 civilian vehicles sa Barangay Ulitan.

Nasa lugar ang bise alkalde para magsagawa ng ocular inspection para sa outreach program na gaganapin sa ika-18 ng Agosto.

Gumanti ang mga sundalo na nagresulta sa limang minutong engkwentro.

Isang sundalo ang napatay habang anim na sundalo at isang pulis ang nasugatan.

Agad na tumakas ang mga salarin.

- ulat ni Queenie Casimiro