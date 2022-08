Pinoy artist nakuha ang highest honors sa Amsterdam Fashion Academy

AMSTERDAM - Mapangahas, naiiba sa lahat at may malakas na social statement ang mga disenyo ng Amsterdam Pinoy artist at fashion designer na si Arvin Quirante.

Pinalakpakan ang kanyang “SIYA” luxury non-binary fashion collection sa graduation fashion show ng Amsterdam Fashion Academy. Ang luxury non-binary fashion ay kauna-unahan sa Amsterdam Fashion Academy kung saan nagtapos si Arvin ng highest honors noong Hunyo sa kursong Bachelor's Degree in Fashion Design.

Naging vocal coach din siya ng mga kilalang Dutch singers at nakatrabaho na rin niya sina Caselyn Francisco at Lea Salonga. Dahil sa kanyang angking galing, nakamit ni Arvin ang highest honors, o pinakamataas na grado sa Amsterdam Fashion Academy. Pinamagatang “SIYA” ang luxury non-binary fashion ni Arvin bilang pagkilala sa kanyang pinanggalingan.

“It’s a Filipino word that we use for others, and it’s also a neutral word, it’s not feminine, it’s not masculine but it’s also for he or she. So I thought it’s a perfect combination for “SIYA” and non-binary,” sabi ni Arvin.

Pero bakit nga ba non-binary ang fashion collection ni Arvin?

Ayon sa GLADD, isang international organization na nagsusulong ng LGBTQ+ acceptance, 12% umano ng millennials ang kinikilala ang sarili bilang non-binary. Kung saan ang kanilang gender ay hindi restriktong babae o lalaki pero iba rin ito sa transgender at bisexual.

“Menswear or womenswear walang in between, like for example sa toilet din ganun din ‘di ba? Menswear, womenswear, paano naman yung iba? Hindi lang graduation project ang “SIYA” kundi pagkilala at pagtanggap sa mga non-binary,” dagdag ni Arvin.

Si Arvin ay identified bilang gay at kasal sa isang Dutch, subalit paminsan-minsan ay nagsusuot din ng non-binary clothing na mahirap hanapin sa fashion stores.

“I hope this will create a new segment in the fashion industry to represent these people. They find a place for acceptance,” dagdag ni Arvin.

Ang mga model ni Arvin ay mga non-binary at mula sa iba-ibang background. Inspirasyon sa disenyo ni Arvin ang mga sinaunang litrato ng terno at baro’t saya.

Gayundin ang mga katutubong kasuotan na tila gender neutral, Piña fiber mula sa Pilipinas at tela mula sa sustainable sources ang ginamit ni Arvin sa kanyang mga damit.

Dahil sa galing na ipinamalas ni Arvin, naimbitahan siyang itanghal muli ang “SIYA” luxury non-binary fashion sa Diversity Amsterdam Fashion Week at African Fashion Week ngayong Oktubre.

