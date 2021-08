MAYNILA — Nasa 10,714 bilanggo na ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19, katumbas ng 9 porsiyento ng kabuuang bilang ng target na mabakunahan, ayon sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP).

Nasa 2,488 naman na ang nakakuha na kanilang ikalawang dose, ani BJMP Spokesperson Chief Inspector Xavier Solda.

Inuuna nilang bakunahan ang mga bilanggong senior citizens at may comorbidity, ani Solda.

“Simula nung nag-rollout po tayo, nasa 9 percent na po tayo. Ang current number ho natin, mga nasa 119,692, kaya nga ho continuous 'yung coordination natin with the Department of Health saka doon sa ating mga local health units and LGUs,” paliwanag niya.

Samantala, nasa 10,672 tauhan naman ng BJMP ang kumpleto na ang bakuna kontra COVID-19, ani Solda.

Sa 244 na aktibong kaso ng COVID-19 sa BJMP, 32 ang naitalang gumaling ngayong araw, dagdag pa niya.

Ani Solda, patuloy na ipinatutupad ang mga safety protocol sa mga bilangguan, gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield.

Tuloy din ang tele-hearing para sa mga bilanggong nangangailangan nito, at may electronic dalaw rin para sa kanilang mga kaanak.

“Bagama't ganoon man ang sitwasyon sa mga jail facilities natin, ang directive po ng aming DILG (Department of the Interior and Local Government) Secretary Eduardo Año, ‘wag pabayaan yung ating mga PDL (persons deprived of liberty) sa loob ng ating mga district, city, at municipal jail,” ani Solda.

Itinuturing na mataas ang panganib ng COVID-19 sa mga bilangguan dahil sa siksikan ng mga detainee sa mga pasilidad na ito.