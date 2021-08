Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Isa sa mga natigil sa trabaho ngayong lockdown ang guard na si Stephanie Monte, na may 5 anak na sinusustentuhan sa Zamboanga.

"Tumatawag 'yung mga anak ko wala akong maibigay, humihingi sila... Imbes tatlong beses sila kakain, dalawa na lang po kasi nga po, hindi naman po palaging merong ipapakain po," hinaing niya.

Ayon pa kay Monte, wala siyang natanggap na ayuda mula pa noong mag-umpisa ang pandemya at posibleng hindi ulit kasali sa mabibigyan ngayong round ng lockdown.

Ito ang dahilan kaya humihingi ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng P2 bilyon para pondohan ulit ang COVID Adjustment Measures Program (CAMP) na nagbibigay ng P5,000 one-time cash assistance sa mga manggagawa.



Pero ayon sa Department of Budget and Management (DBM), may pondo pa ang DOLE na natira sa P18 bilyon para naman sa isa pa nitong programa na Tulong Panghanapbuhay sa Disadvantaged at Displaced Workers (TUPAD) na nagbibigay ng emergency employment sa informal sector workers.

Humihingi pa ng dagdag na report ang DBM para malaman kung nagamit na ang balanseng P12 bilyon sa TUPAD.

Gayunpaman, may tiyak na hawak pang P4 bilyon ang DOLE central office, na puwede na umano nitong i-realign o ilipat sa CAMP.

"The unobligated allotment can be modified or realigned by the DOLE without seeking for the DBM’s approval... So puwede nang gamitin 'yan," giit ni DBM undersecretary Rolando Toledo.

Kuwenta ng mga labor group, 800,000 manggagawa agad ang puwedeng mabigyan ng P5,000 one-time ayuda gamit ang P4 bilyon.

"Tingin ko dapat imbestigahan. Hindi kulang sa pondo kundi kulang sa pagmamahal o malasakit sa mga manggagawa ang gobyernong ito," hirit ni Leody de Guzman, chairperson ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino.

Pero paliwanag ng DOLE, may mga benepisyaryo nang umaasa sa TUPAD program.



Maging ang P4 bilyong binabanggit, nabawasan na daw.

"Ginagamit, ongoing ang implementation ng TUPAD program. So therefore hindi namin puwedeng bawiin yon from our regional offices to implement CAMP. The remaining funds in the central office is about P3 billion na lang and that, kulang na actually dahil meron pang mga naka-lineup for downloading," ani DOLE director Warren Miclat.

Kumpiyansa ang DOLE na makukumbinse ang DBM na mabigyan sila ng dagdag na pondo para sa CAMP.

Pero habang pinaplantsa pa ito, puwedeng mag-apply muna ang mga manggagawang tinamaan ng ECQ sa TUPAD program kung bukas silang magtrabaho nang 10 araw kapalit ng minimum wage.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News