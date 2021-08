Dagdag-ayuda panawagan ng NCR mayors kung may ECQ extension

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Iginiit ng ilang taga-Metro Manila Council na posibleng hindi kayanin ng mga lokal na pamahalaan na magbigay pa ng dagdag na ayuda oras na palawigin muli ang metrowide na enhanced community quarantine na magtatagal lang dapat nang hanggang Agosto 20.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi kakayanin ng siyudad ang pagpapalawig nito kung walang ayudang maibibigay ang national government.

Ganito rin ang pananaw ni San Juan City Mayor Francis Zamora.

Ayon kina Zamora at Belmonte, kung may granular lockdown ay kakayanin pang maibigay ang pangangailangan ng mga apektadong residente.

Ayon kay Zamora, kakayaning mabigyan ng food ayuda ang kanilang mga residente sa loob ng 2 linggo. Kaya namang bigyan ng P3,000 ang mga kabayahang magkakaroon ng COVID-19 positive case.

May kaunting pagkukulang na rin sa pondo ng Pasig City, ayon sa alkaldeng si Vico Sotto.

"Limitado ang pondo ng bayan eh mula barangay hanggang nasyonal may limitasyon kaya humihingi tayo ng pang-unawa sa hindi mabibigyan, sisiguraduhin namin na babalikan po natin 'yan para maibigay ang kaunting grocery food packs," ani Sotto.

Ganito rin ang pananaw ni MMDA Chairman Benhur Abalos.

"Ang problema sa granular ang gumagastos ang local government unit, siya ang magpapakain sa umaga, tanghali at gabi. 'Yun talaga ang strain sa kaban ng bayan, 'yung pera. Mabigat ito sa susunod na araw," ani Abalos.

Ang ilang mga lungsod gaya ng Muntinlupa at Las Piñas ay kaya pang magbigay ng financial assistance at magpapatuloy ang kanilang pagbibigay ng food packs.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News