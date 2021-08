Nakapagtala na ng kaso ng mas nakakahawang COVID-19 Delta variant ang mga probinsya ng Quezon at Oriental Mindoro, ayon sa lokal na pamahalaan ng mga ito ngayong Biyernes.

Sa anunsyo ng Quezon Public Information Office (PIO), sa 7 kaso ng Delta variant sa probinsya, 4 ay mula sa Dolores, 2 sa Sariaya at 1 mula sa Tiaong.

Nilinaw naman ng PIO na ang 3 sa 4 kaso mula sa Dolores ay tuluyan ng gumaling sa sakit at ang isa na kaso mula sa Tiaong ay hindi naninirahan sa nasabing bayan.

Kasabay naman nito ay mayroon ding naiulat na isang kaso ng Beta variant mula sa Sariaya.

Ang Delta variant ay unang naitala sa India, samantalang ang Beta variant naman ay unang naitala sa South Africa.

Dagdag naman ng Quezon PIO, patuloy ang paglilinaw ng mga lokal na pamahalaan sa lokasyon ng mga naitalang kaso ng Department of Health (DOH)

Nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ) with heightened restrictions ang lalawigan habang ang kabisera nitong Lucena City ay nasa MECQ.

May 1,166 aktibong kaso ng COVID-19 sa Quezon base sa tala na inilabas ngayong Biyernes, kaya umakyat sa 17,946 ang bilang ng nag-positibo sa sakit, 837 naman dito ang nasawi at 15,943 ang tuluyan nang gumaling.

ORIENTAL MINDORO

Kinumpirma naman ni Oriental Mindoro Gov. Humerlito Dolor ngayong Biyernes din na mayroon ng kaso ng Delta variant sa lalawigan.



Sa kanyang social media post, sinabi ng opisyal na nitong Huwebes ng gabi natanggap ang impormasyon mula sa DOH.

Dagdag ni Dolor, 2 na ang naitatalang kaso nito, kung saan ang isa ay 28-anyos, lalaki at taga Barangay Santa Cruz, Bongabong.

“Na-admit siya sa isang ospital noong July 22, nakunan ng specimen noong July 24 at ipinadala sa Red Cross. Salamat sa Diyos at nadeklara na siyang recovered noong August 7,” ani Dolor.

Ang isa namang kaso ay 40-taong gulang na babae na taga Guinobatan, Calapan City.

“Siya ay na-admit sa isang ospital noong July 23, kinuhanan ng specimen noong July 24 at ipinadala sa Red Cross. Salamat sa Diyos at nadeklara na siyang recovered noong Aug. 12," dagdag niya.

Ibinahagi pa ni Dolor na walang travel history ang 2 sa labas ng lalawigan kaya may posibilidad umano na mayroon ng kaso ng Delta variant na hindi pa natutukoy ng mga awtoridad.

“Ito ay kasalukuyang isinasailalim sa verification. Kung ganun, nangangahulugan na posibleng nagkaroon sila ng exposure sa nauna nang may Delta variant na di pa naa-identify."

Nakipag-ugnayan na ang gobernador sa parehong alkalde ng 2 lugar at ipinag-utos ang malawakang contact tracing sa 1st at 3rd degree contacts, ganun rin ang pagsasailalim sa mga ito sa strict facility quarantine at testing.

Ipinamamadali rin ang pagpapatupad ng granular lockdown sa mga lugar na apektado hangga't hindi natatapos ang contact tracing, quarantine period at testing.

Inaatasan ng opisyal ang PNP at lahat ng city, municipal at barangay officials na maghigpit base na rin sa umiiral na Executive Order No. 33-A at iba pang alituntunin na inilabas ng provincial IATF.

Base sa tala ng Provincial Health Office nitong Miyerkoles, nasa 188 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Oriental Mindoro, kaya umakyat sa 5,879 ang nagpositibo sa virus, 263 ang namatay at 5,428 ang tuluyan ng gumaling.

Nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 2 ang Oriental Mindoro ayon sa DOH.

- Ulat ni Andrew Bernardo