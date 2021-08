MAYNILA - Dumarami ang mga tauhan ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Maynila na nahahawa ng COVID-19 sa kabila ng pagiging bakunado.

“Four percent ng aming personnel ngayon ay positive,” pahayag ni Dr. Esmeraldo Ilem, medical center chief II ng ospital.

Ayon kay Ilem, hindi naman umano nahawa sa binabantayang COVID-19 patient ang mga ito kundi posibleng galing ang impeksiyon mula sa komunidad.

“Karamihan sa kanila nahawa hindi po dahil sa pagha-handle ng isang COVID patient. Ang exposure nila most likely sa community, nadala sa ospital, nahawa ang kanilang kapwa personnel,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Ilem na isa sa kanilang kawani na positibo sa COVID-19 ang kasalukuyang grabe ang kondisyon.

“Meron kami ngayong isang severe na nasa San Lazaro Hospital. Medyo guarded ang kaniyang condition. Vaccinated na rin po siya pero dahil meron siyang comorbidity, may sakit siya sa puso,” sabi niya.

Nasa 89 porsiyento na ng kanilang kawani ang bakunado na rin kontra COVID-19.

“May natitira na lang po 100 plus, identified na po sila at sila po ay binibigyan ng lecture, kina-counsel regarding vaccination baka po magbago pa ang isip,” sabi niya.

Samantala, patuloy na tumatanggap pa ng mga pasyenteng may COVID-19 ang kanilang ospital dahil hindi pa naman puno ang ward nito.

“Dahil kami ay specialty hospital for OBGyn patients, preferable mga buntis, mga nakunan, may sakit sa pagdurugo sa kanilang matres at kung meron silang COVID, 'yun po ang aming tinatanggap,” saad niya.

Ani Ilem, nasa 24 pa lamang ang naka-admit nilang COVID-19 positive patients sa ngayon.

“Base sa 30 to 50 percent allocation, meron kaming 220 na allocated beds pero habang hindi pa dumarating 'yung COVID patients ino-occupy pa sila ng mga regular patients,” sabi niya.

Pinag-iingat din niya ang mga buntis laban sa mas nakahahawang Delta variant.

“Dahil meron tayong bagong variant 'yung Delta, alam nating highly transmissible, talagang mag-iingat. Hindi natin makilala ang mga pasyente, karamihan ay asymptomatic. Hindi rin naman nila alam ang kanilang exposure, may nakatabi pala sila sa sasakyan, sa pamimili. May nakasabay silang asymptomatic na positive individual so at high risk sila na mahawa kaya kung maaari manatili sa kanilang mga bahay habang sila ay nagbubuntis,” sabi ni Ilem.

Mabuti rin aniyang palakasin nang husto ang katawan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansiyang pagkain at pag-inom ng mga bitamina.

“Makipag-ugnayan sa inyong mga barangay health workers na magna-navigate sa inyo lalo na kung kayo ay may COVID para alam niyo po ang pupuntahan niyong hospital,” sabi niya.

Paalala rin ni Ilem sa mga buntis na nais na magpabakuna kontra COVID-19 na gawin ito pagkatapos na lamang ng first trimester ng pagbubuntis.

“Ang first trimester ang period ng fetal development na pinaka-sensitive. Kung tayo ay nagwo-worry na baka magkaroon ng epekto 'yung vaccine sa bata, 'wag na muna tayo magbigay during the first trimester,” sabi niya.

Matatagpuan naman sa loob ng main hospital ang kanilang COVID Isolation Ward habang kinukumpuni ang dating hiwalay na gusali para dito.

Sabi ni Ilem, nagpapagawa umano ng isolation rooms ang Department of Health sa dating hiwalay na COVID-19 isolation building.

“Inilagay namin ngayon sa loob ng main building, nasa 2nd floor 'yun aming COVID isolation ward,” sabi niya.

Ngayong buwan lamang din ito inilipat sa main building at patuloy silang nag-aadjust. Pero tiniyak niya na mahigpit nilang ipinatutupad ang disinfection sa mga passageway na dinadaanan ng parehong regular at COVID-19 patients.

“Yung aming mga passageway, 'yung regular patient, COVID patients isa lang yung dadaanan kaya mas malimit naming dini-disinfect yung mga passageway,” sabi niya.