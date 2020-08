Tanggalan ng mga empleyado ng LRT-1 di muna itutuloy

Watch more in iWant or TFC.tv

Hindi na muna itutuloy ng LRT-1 ang nakaambang tanggalan ng mga empleyado sa kanilang hanay.

Ayon sa pamunuan nila, ito ay para maayos ng kompanya ang estratehiya para masuportahan ang mga miyembro nito.

"While the factual basis behind the redundancy program remains legally valid, LRMC is putting it on hold for now to allow the company to recalibrate strategies and continue supporting team members and government partners as long as it can," ani Light Rail Manila Corporation spokesperson Jackie Gorospe.

Maaalalang sinabi ng pamunuan na tatanggalin ang aabot sa 100 empleyado sa umano'y redundancy sa mga posisyon, bukod sa bagsak na umano ang kita ng kompanya.

Pero tuloy ang piket ng unyon sa LRT-1 dahil tingin nila na magkakaroon pa rin ng tanggalan. Paniwala nila, mapapalitan ng makina o ticket vending machine ang mga teller.

"Sama-sama kami magpa-file ng reklamo at magpipicket kami sa harapan niya, susundin po namin yung protocol na social distancing at facial mask at face shield... Maipakita sa buong bayan na hinarass po ng kumpanya namin ng walang pakundangan na may krisis pa ngayon," ani Jaime Barcoma, opisyal ng unyon.

Bukas naman daw ang ibang railways katulad ng MRT3, LRT2 at Philippine National Railways na tanggapin ang mga mawawalan ng trabaho sa LRT1.

Sa katunayan, kulang pa raw ang 100 sa pangangailangan ng railyways lalo na at inaasahan ang pagbubukas ng Metro Manila Subway at North South Commuter Railway.

Magtatalaga rin ang Department of Transportation ng recruitment desk kung kinakailangan.

“Kulang yun sa Philippine Railway Institute pa lang - tellers, maintennce staff, kulang na kulang yun. Sa MRT, LRT, PNR may mga staff kami na nag-retire naman, o kaya sila ay in close proxitmity sa mga area na ito, tatanggapin naman namin sila,” ani Junn Magno, DoTr railways sector official.

Magsasagawa naman ng swab sa lahat ng railway employees simula Agosto 14 hanggang Agosto 19 bilang paghahanda sa inaasahang pagtanggal ng MECQ sa Metro Manila.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News