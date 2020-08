Sitio sa Parañaque isinailalim sa 4-araw na lockdown

Hindi makakalabas sa kanilang mga bahay nang 4 na araw ang nasa 1,800 pamilya ng isang sitio sa Bgy. San Martin De Porres, Paranaque City kasunod ng pagpapatupad dito ng lockdown hanggang Linggo.

Sinimulan ang tinaguriang "calibrated containment and mitigation measures" sa Sitio Malugay hatinggabi ng Huwebes nang bantayan ng mga pulis at tanod ang mga pasukan sa Cucumber Road.

LOOK: Sitio Malugay in Bgy. San Martin De Porres, Parañaque City, is placed under "calibrated containment" for 4 days beginning Thursday due to rising COVID-19 cases



