SAP beneficiaries pinag-iingat vs online scams na may kaugnayan sa ayuda

Nagbabala sa publiko - partikular na sa mga benepisyaryo ng social amelioration program ang Department of Social Welfare and Development laban sa mga social media page at groups na may mga pekeng impormasyon sa cash aid na ibinibigay ng gobyerno.

Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang mga pekeng page para kumuha ng mga personal na impormasyon na magagamit ng mga online scammer sa pagnanakaw.

"Maging maingat ang publiko sa pagtangkilik sa mga Facebook pages na nagpapanggap na taga-DSWD at namamahagi ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program," anila sa Facebook.

Payo ng ahensiya sa mga benepisyaryo na kuhanin ang impormasyon sa mga lehitimong source.

Halimbawa anila rito ang official website at social media page ng gobyerno na mayroong verification check marks.

Pinaalalahanan din ng DSWD ang mga benepisyaryo ng government cash aid na iwasan ang pagbigay ng kanilang M-Pin, one-time pin o iba pang impormasyon sa mga taong nagpapanggap na bahagi ng financial service providers o ng kagawaran.

Ang social amelioration program ay isang ayuda na ibinibigay ng gobyerno para sa mga pamilyang matinding nasapul ng krisis sa COVID-19. Dalawang bugso ang pamamahagi ng ayuda.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News