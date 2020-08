Palasyo may petsa kung kailan posibleng turukan si Duterte ng Russian vaccine

MAYNILA — Nilinaw ng Malacañang nitong Huwebes na hindi rin agad-agad maaaring maturukan si Pangulong Rodrigo Duterte ng bakuna galing sa Russia.

Ito ay matapos sabihin ng Pangulo na magbo-volunteer siyang maunang maturukan nitong bakuna para malaman kung pupuwede sa mga Pilipino ang COVID-19 vaccine galing Russia.

Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, sakaling dumating ang COVID-19 vaccine mula sa Russia, mayroon pa itong pagdadaanan na mga proseso.

Sa Setyembre ngayong taon, isasalang pa sa vaccine expert panel review ang naging resulta ng clinical trails phases 1 at 2.

Oktubre hanggang Marso 2021 naman gagawin ang clinical trials sa Pilipinas habang sa Abril gagawin palang ang Food and Drug Administration (FDA) registration nito.

Kung masusunod ang timeline na ito, sa tantsa ni Roque, sa Mayo 1, 2021 pa ligtas na maituturok kay Duterte ang bakuna galing sa Russia

Sabi ni Roque, seryoso ang Pangulo sa pagpapaturok ng bakunang ito.

"It is not a metaphorical statement, he is willing to undergo it. Pero gaya ng mga sinabi ko nitong mga nakalipas, hindi naman po papayag ang PSG until and such time na masunod ang provision ng ating batas dito sa Pilipinas kung kailan talaga puwede magpasaksak ng bakuna," sabi ni Roque.

Kumpiyansa naman ang Palasyo na kahit ganito ang timeline para sa Russian vaccine, posible pa rin ang sinabi ng Pangulo na "COVID-19-free December" para sa mga Pilipino gayong hindi lang naman Russia ang malapit na matapos sa vaccine trials.

"Puwede po, dahil ang alam ko po sa China at sa Oxford at sa Amerika nasa 3rd phase na po sila ng clinical trials," sabi ng tagapagsalita.

Pagdating naman sa clinical trials sa mga Pilipino, nilinaw ni Roque na ito ay voluntary lang sa mga gusto sumali at hindi mamimilit ang gobyerno.

"Wala pong sapilitan 'yan. Kung sino lang po ang gusto mag-volunteer, puwedeng magpasaksak."