Nasa 1,000 Pinoy sinisilip turukan ng 'Sputnik' vaccine para sa clinical trial

MAYNILA — Maaaring magsimula sa mga susunod na buwan ang clinical trials sa Pilipinas para sa Russian COVID-19 vaccine na tinaguriang Sputnik V.

Aabot sa 1,000 Pilipino ang maaaring lumahok dito, ayon sa Department of Science and Technology (DOST) na nakipagpulong sa mga Russian researchers.

"Mula Oktubre naman po hanggang Marso ng susunod na taon ay magkakaroon ng clinical trial phase 3. Simultaneous po 'yan sa Russia at Pilipinas," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

"About 1,000 people ang magiging involved... Kung maaayos natin yung confidentiality data agreement at mapag-aralan natin ng sapat yung data nila from the phase 1 and phase 2, mga September po. But best case scenario yan," Dr. Jaime Montoya, executive director ng DOST council for health research and development.

Pero ito ay kung makukuha at mapag-aaralan agad ng DOST ang mismong datos ng Russia na nagpapatunay na maganda ang kinalabasan ng mga naunang clinical trials para sa Sputnik vaccine.

Para kasi masigurong ligtas ang isang bakuna, dapat itong idaan sa iba’t ibang test.



Kaya naman nagduda ang mga eksperto nang sabihin ng Russia na aprubado na nila ang kanilang bakuna kahit wala pang phase 3 trials na magpapakita kung epektibo at ligtas ito sa mas malaking grupo ng mga tao.



Ayon kay Montoya, ipinaliwanag ng Russia sa kanilang miting na ang pag-apruba sa bakuna ay para sa limited use lamang.

"Nag-issue ng certification after phase 2 para magamit ng emergency basis... Pero hindi pa ito puwedeng gamitin sa malaking segment ng population nila... Sasabay tayo sa phase 3 ngayon at sa iba pang bansa," ani Montoya.

Bukod sa Pilipinas, maaaring isagawa rin ang phase 3 trials sa Brazil, Saudi Arabia at United Arab Emirates.



Ayon sa Food and Drug Administration (FDA) na siyang nag-aapruba sa mga bakunang papasok sa bansa, magandang pagdausan ng clinical trials ang Pilipinas.



Sisiguraduhin naman umano na ang lahat ng lalahok sa clinical trial ay papayag dito at naiintindihan ang benepisyo at negatibong epekto nito.

"Frankly, the Philippines is a good site for a clinical trial because we know there is community transmission... Usually we do this in communities na meron talagang circulating virus, merong nagkakahawahan. So you vaccinate them and you check them every now and then kung may nagkakasakit o napo-protect sila ng vaccine," ani FDA general manager Eric Domingo.

Sabi ng DOST, maganda ring masubukan ito ng mga Pilipino.

"Hindi lagi pero karaniwan ang pag-phase 3 clinical trial ginagawa ito sa ibang bansa. Bakit? Unang-una gusto nilang malaman kung ito ay epektibo hindi lamang sa kanilang mga citizen kundi pati sa ibang bansa," ani Montoya.

Ayon sa mga opisyal, mapapabilis nito ang pag-apruba ng FDA. Pero kailangan din ng masinsinang pag-aaral dahil bago ang teknolohiyang gamit ng Russia.

"Itong sa Russia ito po ay hindi pa nagagamit as a commercial vaccine. Unlike yung inactivated viral vaccine na marami nang gumagamit ng bakuna nyan... That means kailangan talagang suriin ito, dahil relatively novel ang platform na kanyang gagamitin, para makasigurado tayo na safe and also effective," paliwanag ni Montoya.

Ayon kay Montoya, sinabi din ng Russia na pwedeng payagan ang lokal na produksyon ng Sputnik vaccine sa Pilipinas, oras na maaprubahan ito para masiguro na magkakaroon ng sapat na suplay sa Pilipinas.