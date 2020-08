Lipa, Batangas nagbabantay laban sa dengue sa gitna ng COVID-19 pandemic

Bunsod ng tag-ulan, nagbabantay ang lokal na pamahalaan ng Lipa City, Batangas, sa sakit na dengue sa gitna ng COVID-19 pandemic, matapos ito umabot sa outbreak level noong isang taon.

Noong Agosto 2019, umabot sa 400 ang naitalang kaso ng dengue sa Lipa.

“Wala pa atang 10 ngayon dahil [sa] COVID. At saka ang mga bata ngayon ay usually ay nasa loob lang ng kanilang bahay. Tsaka siguro walang ibang gagawin ang mga bata at mga magulang kundi maglinis ng kanilang bahay. Ang ulan ngayon, hindi kagaya noong isang taon, maaga pa umuulan na at dami pang inuulan noon. Ngayon, umuulan pero madalang,” ani Dr. Alex Silang ng Lipa City health office.

Ayon sa city health office, di pa nila nauumpisahan ang nakagawian nang fogging sa bawat barangay dahil nakatutok ang LGU sa pag-kontrol ng pagdami ng nahahawaan ng COVID-19 sa lungsod.

Pero tiniyak niya na nakahanda sa dengue ang LGU.

Wala rin umanong patid ang programa nila laban sa tuberculosis at patuloy ang mga aktibidad sa ilalim ng national immunization program.

“Wala tayong kuwan ngayon sa dengue pero ang ating priority ngayon sa COVID. Pero pinaghahandaan na rin natin ‘yung sa dengue. Nakahanda na ‘yung ating mga fogging machine tsaka misting machine natin. Tuloy tuloy ang ating mga programs sa tuberculosis, sa ating immunization doon sa ating NIP. Tuloy-tuloy din ang ating pagbabakuna ng flu vaccine sa mga senior at tsaka yung sa mga buntis natin,” ani Silang.

Punuan na ang mga ospital sa lungsod ngayon dahil sa COVID-19.

“At saka ‘yung ating isolation facility ay puno na rin sa COVID positive. 'Yun namang asymptomatic ay doon natin dinadala. Pero ‘yung mga moderate to severe ay syempre nasa ospita," ani Silang.

Kaya sa isang ulat sa mga taga-Lipa noong Martes, nakiusap na si Mayor Eric Africa sa mga residente na ihanda na rin ang kanya-kanyang bahay bilang temporary isolation facility.

Sa kabila nito, ayon kay Silang, kaya pa rin ng mga ospital na tumanggap ng mga pasyente na may ibang karamdaman.

Nagpadala ng karagdagang healthcare worker ang Department of Health Calabarzon sa Lipa para tumulong sa isinasagawang contact tracing dito.

Simpleng ambag naman umano ng publiko sa kanila ang patuloy na pagsunod sa minimum health standard para hindi na makahawa at mahawaan ng coronavirus.