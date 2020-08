LGUs hinimok na bigyang-pansin, gawing agresibo ang contact tracing

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hinimok ng contact tracing czar ng coronavirus task force ng bansa ang mga lokal na pamahalaan na mas lawakan at palawigin pa ang pagtunton sa mga nagpositibo sa coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Ito ay matapos matuklasan na marami pa umanong backlog ang ilang LGU sa kanilang contact tracing process.

Ayon kay Baguio City Mayor at contact tracing czar Benjamin Magalong, naobserbahan niya na naging abala halos ang mga LGU sa pamimigay ng relief, pagtatayo ng mga center, at paghahanap ng budget para sa COVID-19 response kaya napag-iwanan umano ang contact tracing.

"Hindi lang extra mile ngayon, dapat several miles... I'm appealing to our mayors, sana po bigyan niyo po ng pansin ang ating contact tracing. Maging agresibo sila, otherwise, di natin mao-overtake 'yung pagdami [ng kaso]," ani Magalong.

Ayon pa kay Magalong, marami pang mga lokal na pamahalaan ang halos hindi umaabot ng 10 ang nati-trace na close contact ng mga COVID-19 patients.

Isa aniya rito ang Caloocan City na nasa 1:7 ratio at kasalukuyang mayroong 2,000 COVID-19 case backlogs.

Mabagal umano ang turn-around time ng resulta kung kaya't labis na naapektuhan din ang kanilang contact tracing.

Gayunman, ang sabi ng LGU na hindi na nila hinihintay ang resulta.

"If you wait for the turn-around na maiforward sa amin, 'yung patient is admitted already, so what we do is we contact trace na," ani Dr. Lily Ligon-Imperio, pinuno ng Caloocan City Epidemiology and Surveillance Unit.

Sa ngayon, nasa mahgit 100 personnel na ang na-train ng Caloocan sa contact tracing. Pero sa huling tala, tumatagal pa rin nang 48 oras sa paghahanap sa 7 close contacts.

Para kay Magalong, dapat bilisan ang pagsasagawa ng contact tracing, oras na magpositibo sa COVID-19 ang pasyente.

"Speed is key, sa amin dito dapat 70 percent of your targets should have been contact traced within 24 hours... It should take 1-3 hours to isolate the individual," ani Magalong.

Sa Pasay City naman, umusad na rin sila mula sa dating 4 na close contacts lamang na nate-trace noong Hulyo, ayon sa alkaldeng si Emi Calixto-Rubiano.

"Nagulat ako dahil naka 1 is to 30 kami, kaya hopefully magtuloy tuloy po. Nakatulong na rin ngayon ang mga mamamayan, kasi dati nagtatago pa sila, pag positive, natatakot ako ayoko magsalita," ani Rubiano.

Nasa 65 ang contact tracing teams ng Pasay pero kulang na kulang pa raw ito.

Una na ring nabanggit ng Department of the Interior and Local Government na kulang ang contact tracers at mabagal pa talaga ang proseso.

Naniniwala naman si Dr. Teodoro Herbosa, COVID-19 National Task Force Special Adviser na nasa 50 porsiyento ng asymptomatic COVID-19 patients ang hindi pa natutunton.

Natagalan rin aniya siya sa pagbibigay ng mga pangalan ng close contacts nang siya mismo ay nagpositibo sa sakit.

"Ang nasulat ko lang mga 25, mahirap talaga. Kailangan kasi sa contact tracing speed and agility, speed and accuracy," ani Herbosa.

Sinabi naman ni Magalong na maglalabas siya ulit ng diagnostic questionnaires sa susunod na linggo para matukoy ang mga programa at development ng mga LGU pagdating sa contact tracing.