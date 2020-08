Kampo ni Echanis naniniwalang tinarget ang peasant leader

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District (QCPD) ang anggulong walang puwersahang pagpasok sa apartment na tinutuluyan ng mga napatay na sina Anakpawis chairperson Randy Echanis at isang Louie Tagapia.

Sa second floor ng Unit J ng apartment sa Petronia street, Novaliches proper sinasabing nakatira ang biktimang si Tagapia. Katabi lamang niya sa kabilang kuwarto sa Unit K ang biktima ring napatay na si Echanis.

Abril ng taong ito umano nagsimulang tumira doon si Tagapia habang nitong Hunyo naman si Echanis.

Sa inisyal na imbestigasyon ng QCPD, lumalabas umano na walang puwersahang pagpasok sa nasabing apartment. Ilang scenario din ang kanilang pinag-aaralan sa ngayon.

Pero inilabas naman ng Anakpawis party-list ang ilang larawan na magpapatunay aniya na may puwersahang pagpasok.

Batay sa isang retrato, kitang may sirang door knob at strike plate na nahulog sa sahig.

Ayon naman sa QCPD, nagtutuloy-tuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa kaso at hinihimok nila ang Anakpawis na isumite sa kanila ang mga nakuhang ebidensya.

Naniniwala naman ang kampo ni Echanis na siya ang target ng mga salarin.

"Ka Randy has no enemy. For the longest time he was securing himself because it was known that he and other peace consultants were under threat. Almost all of the known personalities of the left are, if not dead, incarcerated... He knows he's in danger," ani Jobert Pahilga, abogado ng pamilya Echanis.

AUTOPSY

Nakatakda naman nitong Huwebes para sa autopsy ang katawan ni Echanis.

Noong Miyerkoles ng gabi ay nadala siya sa UP College of Medicine morgue sa Philippine General Hospital para sa X-Ray.

Sinabi ni Luz Perez, isa pang abogado ng pamilya, na gumawa na sila ng waiver na ayaw nilang ipagalaw o ipa-autopsy sa pulisya ang katawan ni Echanis.

Kinuha nila ang kilalang forensics expert na si Dra. Racquel Fortun at Dr. Jay Jimenez ng Commission on Human Rights.

Samantala, nananatiling nakakulong ang paralegal ng Anakpawis na si Pao Colabres sa Camp Karingal. Hinihintay pa kasi ang resolution ng prosecutor mula sa inquest nito.