Kalbaryo ng Pinoy seafarers dapat ding tutukan ng pamahalaan: mga grupo

MAYNILA — Nanawagan sa gobyerno ang Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) at Joint Manning Group (JMG) na tulungan at protektahan din ang seafaring industry sa Pilipinas lalo na ngayong may pandemya.

Sa isang online press conference, ibinahagi ng TUCP na batay sa datos na kanilang nakalap, tinatayang nasa 180,000 na Filipino seafarers ang stranded pa rin ngayon sa mga barko habang ang mga nakababa na ay hirap umanong makauwi ng Pilipinas dahil sa limitadong international flights.

Ayon sa TUCP, malaking hamon din sa mga seafarer ang mga quarantine procedure na inaabot umano nang mahigit 1 buwan at ang gastos din sa swab test.

Sinabi ni Associated Philippine Seafarers Unions (APSU) national president Michael Mendoza, essential worker din ang mga seafarer kaya dapat na bigyan sila ng pantay na suporta tulad ng suporta sa ibang manggagawa.

Giit naman ni Luis Corral ng TUCO na dapat ay gumagawa ang gobyerno ng polisiya na tututok sa mga pangangailangan ng seafarers.

Umapela naman ng tulong ang mga seafarer mula sa fishing industry na sina Harold Fuentes at Jesus Gaboni dahil hindi umano ibinigay ng kanilang agency ang kanilang 3 buwang sahod.

Wala rin silang nakuhang overtime pay at nakaranas din umano ng physical abuse ang kanilang mga kasamahan mula sa kapitan ng kanilang barko.

Umaasa ang mga grupo na mapapakinggan ng gobyerno ang kanilang mga panawagan at agad na gumawa ng hakbang para matulungan din ang Philippine seafaring industry na nahihirapan din ngayong may pandemya.