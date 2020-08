Ilang PhilHealth members nangangambang naibulsa na ang kanilang kontribusyon

LINGAYEN, Pangasinan — Dahil sa alegasyon ng korapsiyon, nangangamba ang ilang miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na hindi magamit ang benepisyo nito pagdating ng araw.

Pigil ang luha ng guro na si Elysiah delos Reyes dahil sa pangamba nya na hindi na magamit ang PhilHealth para sa regular na pagda-dialysis sa Pangasinan Provincial Hospital.

Kahit wala siyang palya sa pagbabayad ng buwanang kontribusyon, hindi raw nya maiwasang mangamba at panghinaan ng loob dahil sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng PhilHealth.

"Sa totoo lang nakakagulat iyan, for all those time na nagtatrabaho kami ang alam namin na magagamit namin siya, tapos ito may nangungurakot daw," ani Delos Reyes.

Ganito din ang takot ng PhilHealth member na si Pricilla Rivera.

"Dapat managot ang dapat managot, kung totoo nga 'yun... Talagang sayang na sayang kami, hindi puwede ang ganun kasi patuloy pa kami na nagbabayad ng PhilHealth," ani Rivera.

Aminado ang PhilHealth Ilocos region na bumababa ang koleksyon ng mula Marso hanggang Abril dahil sa ipinatupad na mahigpit na community quarantine.

Pero paliwanag ng PhilHealth, dumagsa ang mga members sa mga opisina simula Mayo hanggang ngayong buwan para bayaran ang kanilang monthly contributions.

Paniguro naman ni regional vice president Alberto Manduriao, hindi mananakaw ang pera o kontribusyon ng mga members at patuloy pa rin ang pagtulong nila sa mga nangangailangan.

Kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado, Kamara at isang task force ang PhilHealth dahil sa umano'y malawakang katiwalian sa ahensiya.