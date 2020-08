'Di pag-enroll ng 4 milyong estudyante epekto ng krisis sa ekonomiya'

Watch more in iWant or TFC.tv

(UPDATE) Pagsadsad ng ekonomiya ang isa sa mga nakikitang dahilan ng Department of Education kung bakit umabot sa 4 na milyon ang hindi nakapag-enroll at itinuturing na out-of-school youth sa darating na pasukan.

Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, karamihan sa mga hindi nag-enroll ay galing sa mga pribadong paaralan at mga nasa Alternative Learning System.

"Right now apektado ito ng downturn ng economy kasi ang malaking reduction sa enrollment are from those who go to the private schools, mga anak ng OFWs (overseas Filipino workers) at saka sa Alternative Learning System because these are workers," ani Briones sa Palace briefing.

Pero hinahanapan naman daw ng paraan ng kagawaran para matuto pa rin ang mga out-of-school youth kahit hindi naka-enroll.

"Hinahanapan natin ng paraan na ipagpatuloy iyong learning process nila," aniya.

Sa 4.3 milyong private school students noong nakaraang taon, higit 1.5 milyon lang ang nakapag-enroll ngayong taon o 36.1 porsiyento.

Bukod sa hindi nakapag-enroll, umabot naman sa 300,000 ang mga lumipat mula private school papunta sa mga pampublikong paaralan.

Mas mababa naman ng isang milyon ang nag-enroll sa public schools.

Ayon sa DepEd, 80 porsiyento ng mga mag-aaral noong nakaraang taon ang target nilang makuha sa darating na pasukan, pero higit pa o 83 porsiyento ang nag-enroll.

Isa pang hamon sa darating na pasukan ang pag-imprenta ng modules.

Ang kaya lang tapusin ay para sa unang 2 linggo ng pasukan, ani Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan.

"Hindi naman po kailangang ibigay lahat 'yong 2 buwan so ang commitment sa'tin ng field units natin is at least the first 2 weeks worth of self-learning modules to complement our textbooks," ani Malaluan.

Sa gitna naman ng mga panawagang ipagpaliban muna ang umpisa ng klase, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine, iginiit ni Briones na tuloy pa rin ang school opening sa Agosto 24.

Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng simulation ng mga paaralan ng distance learning.

Ipinagbawal ang pagdaraos ng klase sa mga paaralan dahil sa patuloy na banta ng COVID-19. Sa darating na pasukan, ihahatid ang mga aralin sa mga estudyante sa pamamagitan ng modules, online classes, telebisyon, at radyo.

-- May ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News