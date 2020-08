ALAMIN: Gamot ba sa COVID-19 ang Chinese drug na inaprubahan ng FDA?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Isang Chinese medicine ang inaprubahan ng Food and Drug Administration (FDA) noong Miyerkoles, na ginagamit umano sa China bilang gamot laban sa COVID-19.

Pero paalala ng FDA, inaprubahan nila ang Chinese medicine na Lianhua Qingwen bilang isang traditional medicine at hindi partikular na gamot sa bagong coronavirus.

Kinumpirma sa TeleRadyo ni FDA director general Eric Domingo na pasado na kasi sa safety standards ng bansa ang Lianhua Qingwen.

Magagamit na aniya ito para sa excessive heat, lung invasion, pananakit ng katawan, ubo, pagbabara ng ilong at lagnat.

Sinabi ni Domingo na maaaring magamit ang gamot sa COVID-19 patients kung makikita ng isang doktor na tugma ito para sa sintomas ng pasyente.

"Maaari na po, prescription drug po siya dito sa atin, so hindi ho siya maaaring bilhin basta-basta over the counter. Kailangan po may reseta ng doktor. Kailangan tanungin pa rin natin sa doktor kung paano sila gamitin at kung puwede siya sa atin," paliwanag ni Domingo.

PAG-ARALAN PA

Ayon naman kay Dr. Mario Panaligan, presidente ng Philippine College of Physicians, kailangan pa rin daw ng mas malawakang pag-aaral sa Lianhua Qingwen kahit aprubado na ito ng FDA.

Sabi ni Panaligan, sa maliit na pag-aaral pa lang napatunayang may benepisyo ang Lianhua Qingwen capsule sa mild cases ng COVID-19.



Kailangan aniyang mas maraming pasyente ang maisailalim sa pag-aaral at maobserbahan para matiyak ang pagiging ligtas at epektibo ng gamot.

"Iko-consider din po natin syang investigational, hihingan din po natin ng informed consent yung mga pasyente or yung kamag-anak para alam nila kailangan pa po ng mas malawak na pag-aaral pa rin bagama't meron nang study na nagsabi na pwede syang makatulong. Pero kailangan pa rin po natin malaman kung talagang safe sya, yun talagang walang halong side effects."