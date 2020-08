2 Chinese nationals nasagip mula sa kidnappers sa Las Piñas

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Nailigtas ang dalawang Chinese national mula sa mga kidnappers nito sa isinagawang rescue operation ng tauhan ng Philippine National Police-Anti-Kidnapping Group sa Las Piñas.

Ayon kay Police Maj. Rannie Lumactod Jr., tagapagsalita ng PNP-AKG, nag-ugat ang kanilang operasyon mula sa sumbong ng asawa ng isa sa mga biktima.

Pumunta sa tanggapan ng PNP-AKG ang misis ng biktimang si Jiang Xiao Hao.

Ayon sa asawa ng biktima, kinuha ng mga hindi pa nakikilalang mga suspek ang kaniyang asawa sa Regency Salcedo, Bel-air, Makati City noong Agosto 7, 2020, bandang 2:45 ng hapon.

Kalaunan ay nanghihingi na ang mga kidnapper sa kamag-anak ng biktima sa China ng 500,000 Yuan o mahigit P3.5 milyon halaga kapalit ng kalayaan ni Jiang.

Ayon sa asawa ng biktima, hindi pumayag ang pamilya ni Jiang na ibigay ang hinihingi ng mga kidnappers.

Binugbog umano ang kaniyang asawa at kinuha ang perang 80,000 Yuan o mahigit kalahating milyong piso mula sa Alipay online account ng biktima.

Matapos ma-validate ang ibinigay na mga impormasyon, agad na nagkasa ng rescue operation ang AKG sa Louis Vail, Aurelia Street, BF Resort Village kung saan nailigtas si Jiang at isa pang Chinese na biktima na kinilalang si Li Weizu.

Naaresto naman ang mga kidnappers na pawang mga Chinese din na sina Weng Zhiting at Cheng Guo.

Base sa paunang imbestigasyon, para makuha ang tiwala ng kanilang bibiktimahin, modus ng mga suspek na alukin na palitan ang kanilang Philippine peso sa mas mataas na exchange rate sa pamamagitan ng online money account. Kapag nagpapalit ulit ng pera ay doon na nila ito dudukutin at manghihingi ng ransom.

Kinasuhan na ng kidnapping for ransom at serious illegal detention ang dalawang suspek.