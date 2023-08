Ika-75 taon ng PH-Italy diplomatic relations ginunita sa Amici Per Sempre concert

MILAN - Ginunita ng Philippine Consulate General sa Milan ang ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Italya, sa pamamagitan ng concert na pinamagatang Amici Per Sempre noong July 8.

Tampok sa concert ang Koro Hiraya, isang all-Filipino choir na pinamumunuan ni baritone Joseleo Logdat, soprano Marilou Borres, at pianist Malou Rauto kasama ang Italian ensemble: pianist Sandra Conte, violinist Massimo Corbi, flutist Carlo Mangiacotti, clarinetist Paola Catale, at ang kanilang saxophonist na si Olivier Puget.

Milan PCG

Nagsimula ang ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Italya noong 1947 nang pinirmahan ni dating Pangulong Elpidio Quirino at Foreign Minister Count Carlo Sforza ang Treaty of Friendship and General Relations sa Rome.

Makalipas ng mahigit pitong dekada, mas lumalim at tumibay pa ang ugnayang ng dalawang bansa dahil sa mahigit na 200,000 Pilipinong naninirahan sa Italya ngayon.

Ang Amici Per Sempre concert ay nagbigay pugay sa Italya at sa mga Italyano, hindi lang sa kanilang pagiging kaibigan at sa patuloy na pagtulong sa Pilipinas, kundi sa kanilang pagpapatuloy sa libo-libong Pilipinong itinuring ang bansa bilang kanilang ikalawang tahanan.

Ang Italya ngayon ang may pinakamaraming bilang ng mga Pinoy sa buong European Union, karamihan ay nasa Milan at karatig na mga rehiyon.

Binigyang pugay din ng Amici Per Sempre ang Filipino Community sa kanilang economic contributions sa Pilipinas at pagkakaibigan ng Filipino and Italian communities.

