Taal Volcano mula sa Tagaytay-Talisay Road noong Hulyo 6, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

BATANGAS — Umabot na sa P6.5 million ang pinsala sa mga taniman, habang P5.7 million sa mga palaisdaan sa Batangas dahil sa volcanic smog o vog na nagmumula sa sulfur dioxide na inilalabas ng Bulkang Taal.

Ayon kay Rodrigo Bautista, Batangas provincial agriculturist ng Department of Agriculture, kabilang sa mga nasira ay palay sa Laurel at Lian, mais sa Tanauan, at cassava sa San Nicolas.

May mga naitala namang fish kill o namatay na bangus at tilapia sa Agoncillo at Laurel dahil sa low dissolved oxygen, dagdag ni Bautista.

“‘Yung mga damages na iyan ay hindi naman 100 percent ang naaapektuhan. So, doon sa rehabilitation ng mga crops, nagpo-provide tayo ilang mga… ‘yung puwede pang i-recover so inaaral natin para mabigyan pa rin sila ng ayuda ng mga additional fertilizers and agricultural inputs na puwedeng magamit sa recovery,” saad ni Bautista.

Noon nang sinabi ng mga awtoridad na umabot na sa Tagaytay City ang volcanic smog na inilalabas ng bulkan.

Ayon kay Paolo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory, naobserbahan na umabot na ang vog hanggang sa Tagaytay.

Nauna aniyang namuo ang vog noong Agosto 6 pero sa mga lugar lang sa Batangas.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

