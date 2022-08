Watch more News on iWantTFC

TAIWAN -- Tuloy ang pang araw-araw na gawain ng mga Pinoy sa Taiwan sa kabila ng tensyong dulot ng usaping pulitika nito at ng China. May panawagan ang Filipino community sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas.

Ilang araw pagkatapos bumisita ni US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan, nagsagawa ng tatlong araw na live-fire drill sa karagatan malapit sa Taiwan ang People’s Liberation Army ng China.

Pero ayon sa Ministry of National Defense ng Taiwan, magsasagwa na rin ng live-fire military drill ang Taiwan sa Linggo bilang bahagi ng tinatawag nilang 'test combat readiness.'

Pero sa gitna ng umiinit na tensyon, nananatiling mapayapa sa Taiwan. Tuloy ang pang araw-araw na gawain ng mga tao at wala ring nakataas na alert level. Normal pa ring nagsasagawa ng events ang Filipino community sa Taiwan.

“Wala naman pong panic na nagaganap dito sa Taipei, nakakalabas naman po kami. Gaya ngayon andito kami nagpa-process ng papers. Kaya ‘wag po mag-alala ang mga family namin sa ‘Pinas na nagkakaroon na ng war dito, ok naman kami lahat dito,” sabi ng Pilipinang si Avelina De Asis, nursing home caregiver sa Taipei.

“I think at the moment there are different voices in Taiwan about the situation. That’s a good thing because I guess that reflects democracy,” pahayag naman ni Taiwan journalist William Yen.

Para sa Filipino community sa Northern Taiwan, wala pang dapat ipag-alala ang mga Pinoy sa kanilang sitwasyon.

“Kaya nga po panawagan natin sa mga kababayan natin sa Philippines lalo na yung may mga pamilya dito sa Taiwan na OFWs, I will assure you po na maayos po lahat. At alam din po ‘yan ng Filcom leaders. Lahat po kami nagkakaisa kung paano namin maayos ang sitwasyon dito sa Taiwan,” sabi ni Filcom Northern Taiwan Secretary General Mercy Kuan.

Kamakailan pinulong ng POLO-OWWA Taipei ang Filcom leaders para sa awareness at preparedness information campaign. Para ito sa pangkalahatang paghahanda hindi lang sa kasalukuyang tensyon kundi, pati na rin sa mga parating na kalamidad na maaaring makaapekto sa mga Pinoy.

