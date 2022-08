Natagpuan ang isang kalansay ng tao sa isang banana plantation sa Bais City, Negros Oriental, Huwebes ng umaga.

Ayon sa Bais City PNP, isang construction worker ang nakakita ng kalansay habang naghuhukay sa naturang plantasyon sa Sitio Tambacan, Barangay 1.

Dagdag ng pulisya, may nakuhang panty, singsing na pambabae, kwintas at bra mula dito. May brace din umano ang Kalansay.

Iniimbestigahan nila kung ang kalansay ay ang hinahanap na babaeng nawawala noong kasagsagan ng Bagyong Odette sa Disyembre 2021 na sinabing nalunod at tinangay ng baha.

Noong Hulyo 22, isang kalansay din ang nadiskubrehan sa ginagawang swimming pool sa Bolocboloc, Sibulan sa probinsya pa rin Negros Oriental.—Ulat ni Annie Perez

