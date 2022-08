Namimili ng school supplies ang ilang magulang at anak sa Divisoria sa Maynila, Hulyo 14, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News



MAYNILA — Naglabas na ng suggested retail price ang Department of Trade and Industry para sa mga school supplies at iba pang pangunahing bilihin.

Ayon sa huling bulletin na inilabas ng ahensiya nitong Biyernes, sakop ng SRP ang notebooks, pad paper, lapis, ballpen, eraser, crayons, at iba pa.

Naglabas din ang ahensiya ng SRP para sa mga sumusunod na basic necessities and prime commodities.

Nakapako naman ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Inatras ng Philippine Baking Industry Group ang kanilang petisyon na taas-presyo matapos sabihang huwag na munang magtaas ng presyo nito.

Watch more News on iWantTFC