MAYNILA— Dumaraming mga Pilipino na nakararanas ng anxiety o depression ang tumatawag sa mental health hotlines ng Department of Health ngayong pandemya.

Ayon sa psychiatrist na si Agnes Joy Casiño, technical consultant ng DOH Mental Health Division, tumataas ang bilang ng mga tawag na natatanggap nila.

Karaniwang itinatanong ng mga tumatawag sa kanila ay kung ano ang sintomas ng anxiety o depression at kung saan pwedeng makahingi ng referral o consultation sa mga health professional.

“Usually ang anxiety magbu-build overtime. Kadalasan ang nararanasan 'yung extreme, 'yung talagang nababalisa 'yung isang tao, to the point hindi siya makahinga, to the point na kinakabog 'yung dibdib, pinapawisan ng malamig, 'yung overwhelmed na feeling, emotions, hindi alam kung saan nanggagaling 'yung pagkabalisa niya,” sabi ni Casiño.

Dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19, maraming Pinoy ang nananatili sa bahay ngayon. Ang mga dating umaalis ng bahay para magtrabaho ay naka-work from home at ang pag-aaral ng mga bata ay sa pamamagitan ng modules o online ngayon.

“Lalo na ngayong pandemya nawawalan sila ng support, nawawala 'yung dati nilang coping mechanisms, 'yung dating nakakatulong sa kanila, dating mga distractions. For example, meron silang pinagkakaabalahan, ngayon po nawala sa kanila 'yun. Madalas 'yun 'yung dahilan kung bakit lumalabas at lumala 'yung meron silang issues and they are not able to cope anymore,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Casiño na kadalasan ay nauuwi sa emergency room ang mga nakararanas ng anxiety o depression pero wala namang kakaibang nakikita sa mga laboratory tests nila.

Paliwanag ni Casiño na hinahanapan nila ng suporta ang mga taong nakakaramdam ng anxiety o depression.

“Kung sino kasama for example sa bahay, kung sino malapit na kaibigan o pamilya na pwede nilang makausap, support 'yung hinahanap. 'Pag hindi na nila kaya ang narararamdaman nila we advice them agad to seek sa pinakamalapit nila na mental heath provider, mental health professionals, could be guidance counsellor sa schools nila, could be psychologists,” saad niya.

Aniya mayroon na rin silang tawag na natatanggap mula sa mga mas bata.

“Adolescent and young adults so tumataas 'yung trend ng calls,” sabi niya.

Karaniwang itinatawag sa kanila ay ang concerns aniya sa relasyon sa pamilya at online schooling dahil hirap na mag-adapt sa bagong platform ng pag-aaral lalo na noong unang bahagi ng pandemya.

“Malaking tulong sana 'yung face to face because 'yung school hindi lang naman natin natututunan 'yung lessons, 'yung binabasa nating libro but we actually learn to socialize, to interact with people, and by interacting with people we learn to solve our problems, we learn to find solutions to our problems,” sabi niya.

Ang mga ito ay hindi naman lahat makikita sa virtual set-up.

“With virtual, online classes natanggal 'yung factor na 'yun, 'yung how you shape a person in terms of interpersonal relationship, interpersonal skills nawala po 'yun kaya I think that’s one of the causes,” sabi niya.

Kamakailan, lumabas din sa isang pag-aaral ng University of the Philippines na tumaas ang mga nakararanas ng anxiety at depression sa gitna ng matagalang pandemya.