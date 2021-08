MAYNILA - Hindi lang ang malalaking ospital sa National Capital Region ang nakararanas ng mabilis na pagdami ng mga dinadalang COVID-19 patients nitong mga nakalipas na araw.

Sa Ospital ng Lungsod ng San Jose del Monte sa Bulacan na halos karugtong din ng Metro Manila, nasa lobby na ng ospital ang ibang mga pasyente.

Ayon kay Dr. Erbe Bugay, Medical Director ng ospital, 90 ang kabuuang bed capacity nila at 27 dito ay nakalaan na para sa COVID-19 patients.

"Occupied, full house kami and marami pang waiting sa triage, yung lobby ng ospital was converted into a triage…As of today, 65 patients na we have swabbed…44 agad yung confirmed so more or less 90 percent ng pasyente namin ngayon are positive for COVID," aniya.



At dahil sa patuloy na pagtaas ng admission ng mga COVID-19 patients araw-araw, sinabi ni Bugay na pinatataasan na rin sa kanila ng Department of Health hanggang sa 50 percent ng kanilang bed capacity ang COVID-19 beds para mas marami pang pasyente ang magamot dito.

Sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, ang inakalang pababa nang bilang ng mga na-aadmit na COVID-19 patients nitong weekend, tumataas na ulit.

Sabi ni Dr. Alfonso Nuñez, Medical Chief ng ospital, nakakaya pa naman nila ang pagdating ng mga pasyente sa ngayon dahil napaghandaan na nila ito.

"Last weekend medyo bumaba ng konti eh…nag-65 to 75% utilization kami pero nitong mga nakalipas na araw, umakyat ulit siya sa 70 to 75% hospital bed utilization. ICU beds namin, bumaba ng konti noong last weekend around 75 to 80% pero ngayon tumataas ulit until 80 t0 85% utilization ng ICU beds namin," aniya.

Ayon kay Nuñez, 280 beds ang nakalaan sa EAMC para sa mga pasyenteng may COVID-19. Siniguro anya nila na walang pasyenteng maghihintay sa labas ng ospital dahil mayroon silang 5-storey building na nakalaan para sa sa mga COVID-19 patients.

Pumalo naman sa 47 ang COVID-19-related deaths sa Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cebu sa loob lang ng isang linggo.

Sabi sa Teleradyo ni VSMMC COVID-19 Health facility Chief Implementer Dr. Helen Madamba facility, mahigit 90 percent ng mga namatay simula August 1 hanggang 8 ay hindi pa bakunado.

"If we look at our deaths po, we can say that more than 90% of our deaths are not vaccinated. Medyo mas marami ngayon, from August 1 to 8 meron na kaming 47 deaths…ito po yung COVID-19 and COVID-19-related deaths so medyo binabantayan namin yung number of deaths namin kasi baka maging problema ang pag-release ng cadaver to funeral parlor saka paglibing sa mga cemeteries. so binibilang na din po namin yung aming mga body bags and fortunately meron freezer van kung sakali pong hindi marelease yung cadavers," ani Madamba

Ang mga healthcare workers ng San Lazaro Hospital, hindi rin nakakaligtas sa pagtama ng virus dahil kasama ang ilan sa kanila sa 102 na pasyente na admitted sa ospital.

Ayon kay Dr. Ferdinand De Guzman, spokesperson ng ospital, kasama sa kanilang mga dasal na huwag nang madagdagan pa ang kanilang mga pasyente kagaya noong Marso.

"Noong last March po sir, umabot kami ng 150 to 155, hopefully huwag naman sanang tumaas ng ganong kadami because ‘pag ganyang ka-toxic ma-affected po kami lahat. We are seeing an upward climb in the number of cases and nagdadasal kami po na huwag sanang tumuloy ito as high as the ones we saw and admitted in March," aniya.

Dagdag pa ni De Guzman, ilan sa mga pasyente nila ay bakunado na pero nagka-COVID-19 pa rin at karamihan ay may comorbidities.

"I hate to say this sir pero may mga nagpa-positive sa mga healthcare workers namin out of the 102 po may mga employees po don. May bakuna po yung iba they have received 2 doses," aniya.

Ayon pa kay De Guzman, noong isang linggo nasa 40 hanggang 45 lang ang kanilang COVID-19 patients pero ngayon ay mahigit doble na bilang.

Samantala, noong August 9, muling isinara ng Tala Hospital o Dr. Jose N. Rodridguez Memorial Hospital sa Caloocan City ang kanilang emergency rooms at outpatient department para sa mga non-COVID-19 patients.

Paliwanag ni Dr. Alfonso Famaran, medical director ng ospital, paghahanda lang ito sa posibleng pagsirit pa ng mga isusugod na COVID-19 patients sa kanila.

Hanggang alas-2:40 ng hapon nitong Huwebes, umabot na aniya sa 260 ang admitted na COVID-19 patients sa kanila. Galing aniya ang mga ito sa iba’t-ibang lugar sa Region IV-A, Region IV-B, Region 3 at Metro Manila.

Ang Tala Hospital ay tumanggap lamang sa ngayon ng mga COVID-19 patients mula moderate hanggang critical cases at nagiging taga-salo ng mga pasyenteng may COVID-19 mula sa ibang mga ospital na hindi na rin kayang tumanggap ng mga pasyente.

At kasabay ng paghahanda sa kanilang mga healthcare workers sa mahaba-haba pang laban kontra COVID-19 ay ang patuloy na pagdarasal.

"I-compare natin ito doon sa second wave, mas mabilis ngayon ang number of patients admitted as compared before. At the moment, ang bed capacity ng ward namin is 380 so sa ngayon nasa 200…give or take 200 over 380. We are praying here that the increase in the number of admission per day will decrease due to the ECQ imposition for two weeks. We hope and pray na sana," ani Famaran.

Nagkakaisa naman ang mga ospital na ito na hindi nila susukuan ang laban kontra COVID-19 hanggang sa muling magbalik ang lahat sa dating normal.