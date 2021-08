Ikinababahala ngayon ng pamahalaang lungsod ng Tuguegarao ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Sa tala ng city health office nitong Miyerkoles, Agosto 11, umaabot na sa 759 ang active cases kung saan 73 ay new cases at isa dito ay re-exposure o muling tinaaman ng COVID-19 ang isang residente na dati nang nagkasakit.

Pero ang higit na pinangambahan ng lokal na pamahalaan ay ang naitatalang namamatay sa COVID-19. Sa datos mula Agosto 6 hanggang 8, nasa 9 ang COVID-19 related deaths kung saan 4 ay namatay sa ospital habang ang 5 ay sa kanila mismong mga bahay na namatay.

"Ang nakakabahala po dito sa 5, they were never included in our contact. They were not included in our positive cases. We only found out that they were positive when we swabbed them noong namatay na," ani Mayor Jefferson Soriano sa isang press briefing.

Tinitingnan ngayon ng city government ang posibilidad na nahawa ang mga namatay sa kanilang mga kaanak na lumalabas ng bahay.

"Majority of them are aged na. Ang sinasabi ng mga relative hindi sila lumalabas, bed-ridden at saka natural death. Pero andu'n pa rin naman 'yung protocol natin . . . Sina-swab natin para alam naming ang ilalagay sa death certificate," ani Dr. Marcos Mallinllin.

May ilan namang dahilan na nakikita ang ibang opisyal kaya hindi na nadadala sa ospital ang mga pasyenteng namatay sa kanilang mga bahay.

"May mga wala ng kakayahan na magdala ng pasyente nila sa hospital. Ang masakit . . . alam mo ‘yong kaugalian na hindi na napaglalamayan at tuloy na ngang inililibing, ‘yon ang dahilan kung bakit iniiwasan nilang nagdadala sa hospital," sabi ni Councilor Rolando Ortiz.

Nakikita ngayong solusyon ng city government para maibsan ang dumaraming COVID-19 cases ang pagsasailalim muli ng Tuguegarao sa 10 araw na enhanced community quarantine simula August 12 hanggang 21.

Palalawigin ito ng 7 araw kapag hindi napababa ang kaso ng COVID-19 alinsunod na rin sa kasunduan ng city government at Regional Inter Agency Task Force.

"Kailangan talaga i-report sa amin. Hindi po tayo Diyos na malalaman naming ang kalagayan ng bawat isang tao. Kailangan po ang kooperasyon ng bawat isa," ani Soriano.

Sa ilalim ng ECQ, istriktong ipatutupad ang home quarantine kung saan tanging ang pagkuha ng essential goods at services lang ang pahihintulutan, pero dapat kumuha ng mga kaukulang dokumento gaya ng COVID Shield control pass.

Papayagan din ang paglabas ng bahay kung pupunta ng trabaho o may mahalagang transaksyon sa bangko at pagbabayad ng buwis.

Bawal na lumabas ng bahay ang mga edad 18 pababa at 65 pataas maliban na lang kung emergency.

Suspendido rin muna ang pampublikong transportasyon kabilang na ang biyahe ng eroplano. Puwede naman gamitin ang mga pribadong sasakyan pero dapat ay sumunod pa rin sa panuntunan gaya ng 50 percent seating capacity. Maaari rin gamitin ang bisikleta at motorsiklo. Kung mag-aangkas sa motorsiklo ay dapat may barangay certification na magkasama sa iisang bahay ang mga sakay.

May mga establisimyento na pinahintulutang mag-operate nang full capacity habang may ilang nilimitahan gaya ng mga kainan na bawal magpa-dine in.

Ang mga galing naman sa ibang probinsya ay dapat magprisinta ng travel pass, health declaration mula sa panggagalingang lugar, at resulta ng antigen o RT-PCR test.

Samantala, pinapayuhan ang mga residehte na kung may nararamdamang sintomas ay agad kumontak sa Tuguegarao City COVID-19 Bayanihan Help Line na 0936-888-1902, 0908-240-7005 at 0936-888-1308.

Inihahanda na rin ng city government ang dagdag na isolation facilities para matugunan ang problema sa Cagayan Valley Medical Center na ngayon ay punuan dahil sa dami ng nagpupuntang pasyente. — Ulat ni Harris Julio

