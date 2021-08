Watch more on iWantTFC

Nagdadalawang isip ang 8 buwang buntis na si Grace Capareño kung magpapabakuna siya kontra COVID-19.

Nangangamba kasi siya sa mga posibleng side effect ng bakuna.

"Kasi delikado po sa buntis 'yong 'pag nilalagnat. Kaya inisip kong 'wag na po muna, kasi baka madamay po 'yong baby ko," sabi ni Capareño.

Pero ayon sa Department of Health, "generally safe" ang COVID-19 vaccines sa mga nagbubuntis, at aktibo itong inirerekomenda sa mga nasa ikalawa at ikatlong trimester ng pagbubuntis.

Puwede ring bakunahan sa unang trimester ang mga high-risk o delikado ang pagbubuntis kung papayagan ng doktor.

"Puwedeng bigyan ng bakuna para sa mga high-risk pregnant women during the first trimester kung mayroong shared decision, may medical clearance sa gitna ng pregnant na pasyente at saka 'yong kanyang attending OB-GYN," ani Health Secretary Francisco Duque III.

Lahat ng bakunang may emergency use authorization sa Pilipinas ay puwedeng iturok sa buntis maliban sa Sputnik V ng Gamaleya.

Isasama na rin ang mga buntis sa ika-3 priority group sa COVID-19 vaccination, na kasalukuyang binubuo lang ng mga taong may comorbidity.

Kasunod ito ng rekomendasyon ng US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na bakunahan ang mga buntis kontra COVID-19.

Ayon kasi sa mga bagong pag-aaral, ligtas at epektibo ang mga bakuna sa mga buntis, at hindi tumataas ang peligrong makunan sila.

Dagdag ng CDC, kapag tinamaan ng COVID-19 ang mga buntis, tumataas ang posibilidad na magkaroon sila ng malalang sintomas pati ang posibilidad ng pre-term birth o manganak nang mas maaga.

Darating na ang Sputnik V

Samantala, para sa mga naghihintay ng second dose ng Sputnik V, inaasahang darating na sa Biyernes ang 15,000 dose ng Sputnik V component 2.

"There is challenge in production of component 2 and they are supplying 50 countries," sabi ni vaccine czar Carlito Galvez.

Dumating din sa Pilipinas ngayong Huwebes ang 2 milyong dagdag na dose ng Sinovac vaccines na binili ng gobyerno.

Noong gabi ng Miyerkoles, higit 813,000 doses naman ng bakunang gawa ng Pfizer ang lumapag sa bansa.

Ang bulto nito ay dadalhin sa Metro Manila at iba pang urban centers habang tig-102,000 doses naman ang nakalaan sa Cebu at Davao.

Ang 100,000 doses naman ng bakunang Hayat-Vax na donasyon ng United Arab Emirates ay ipapamahagi sa Bangsamoro region, ani Galvez.

Patuloy namang pinag-aaralan ng local vaccine experts kung kakailanganin ng booster shot o ikatlong dose ng mga naturukan ng Sinovac matapos lumabas sa isang pag-aaral na bumababa ang antibodies mula sa naturang Chinese vaccine pagkatapos ng 6 na buwan.

Mas mabilis na bakunahan

Noong Miyerkoles, umabot na sa 221,000 ang nababakunahan kada araw sa Metro Manila pero bitin pa rin ito sa target na 250,000.

"It’s a question of manpower na lang eh. If we have enough manpower, mas matatapos kaagad ito," ani Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Sa Malabon, para mas mapabilis ang pagbabakuna, ginawa nang vaccination site ang 5 simbahan, na tinatauhan ng mga volunteer doctor at nurse.

Sa Novaliches, Quezon City, inilunsad ang vaccine express program, na proyekto ng Office of the Vice President, Angat Buhay at lokal na pamahalaan.

Nasa 5,000 jeepney driver at operator, tricycle driver, at delivery rider ang target bakunahan sa loob nang 2 araw.

Umaasa ang Quezon City government na makukumpleto ang pagbabakuna ng first dose sa 1.7 milyong residente bago matapos ang Agosto, kung tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bakuna.

Sa Maynila, higit 1 milyong inidbidwal na ang nabakunahan ng unang dose kontra COVID-19.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News