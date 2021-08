Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Inamin ng Municipal Health Office ng Binangonan, Rizal na nagkaroon sila ng pagkukulang kaya natagalan ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa ilang mga residente ng bayan.

Ayon kay Municipal Health Office Administrator Pol Mendoza, talagang kapos pa sila sa supply ng bakuna noong buwan ng Marso pero naaayos na umano ito at unti-unti na nilang natutugunan ang mga reklamo ng mga senior citizen.

Ipinaabot ng 72 anyos na si Sally Ocampo sa programang Kabayan sa TeleRadyo ang hinaing nito sa matagal na paghihintay matapos magrehistro noon pang Marso.

“We have 40 barangays. Talagang napakalaki ng bayan ng Binangonan kaya lahat ng barangay pinagtatrabaho natin ang ating mga BHW (Barangay Health Workers). Aminin natin na may kaunting pagkukulang siguro sa panig ng mga barangay natin pagdating sa pagtugon ng pangangailangan lalo na higit mga priority natin ang mga matatanda natin,” sabi ni Mendoza.

Sa tinatayang 300,000 na populasyon ng Binangonan, nasa 20 porsiyento pa lamang ang bakunado.

“Sa ngayon po ang vaccinated na natin ay nasa 44,070. Ang first dose ay 27,636 and then the second dose is 16,436,” sabi niya.

Tuloy-tuloy naman aniya ang pagbabakuna nila hangga’t may supply na dumarating para sa kanilang bayan.

Nabakunahan na rin ngayon si Ocampo kontra COVID-19.

- TeleRadyo 12 Agosto 2021