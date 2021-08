Kapitan at 3 tripulante, patay sa fishing vessel sa Zamboanga

MAYNILA - Ipinatigil ang operasyon ng isang fishing company sa Zamboanga City kasunod ng pagkamatay ng 4 na tripulante ng isa nitong fishing vessel noong nakaraang linggo.

Naglilinis ng fish storage ng barko ang mga tripulante nang makaranas ng pagkahilo at mahirapan sa paghinga. Larawan mula sa Philippine Coast Guard

Patuloy pang iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard Southwestern Mindanao ang mismong sanhi ng pagkamatay ng kapitan at 3 tauhan ng Fishing Vessel 558 Julius noong Huwebes.

Kinilala ang mga namatay na sina captain Joseph Oro, 45 anyos, Third Mate Marjon Oro, 37, at crewmen Billy Lamag, 27, at Charlie Caspe, 29.

Ayon sa PCG, naka-angkla ang barko sa Barangay Talisayan sa Zamboanga City nang linisin nina Marjon Oro at Lamag ang fish storage compartment gamit ang submersible pump.

Tinanggal ang naipong tubig mula sa natunaw na yelo na may halong nabubulok na isda.

Makalipas ang ilang minuto humingi ng saklolo ang 2 dahil nahirapan silang huminga at nakaranas ng pagkahilo.

Bumaba sa storage area ang kapitang si Joseph Oro at Caspe para tumulong pero pati sila naapektuhan.

Walang malay na sila nang matagpuan ng ibang tripulante ng barko.

Hindi na rin sila umabot nang buhay nang dalhin sa ospital sa Zamboanga City.

Ayon sa PCG, asphyxia secondary to drowning at acute respiratory distress syndrome secondary to toxic inhalation of unknown gas ang itinuturong ikinamatay ng 4.

Inaalam pa kung ano ang nalanghap na gas ng mga tripulante.

Sa ulat ng MindaNews, naglabas ng work stoppage order ang Department of Labor and Employment - Region IX laban sa Nancy Fishing Corporation.

Sabi ng Coast Guard, tiniyak naman ng kompanya ang tulong at benepisyo sa pamilya ng mga namatay.