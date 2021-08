Mga tricycle driver sa Calamba, Laguna na apektado ang hanapbuhay matapos isailalim ang probinsiya sa enhanced community quarantine. Dennis Datu, ABS-CBN News

(UPDATE) Halos isang linggo mula nang ipatupad ang enhanced community quarantine sa Laguna, naghihintay pa rin ang mga residente na makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan.

Sa Barangay Parian, Calamba City, hiniling ng mga tricycle driver na makuha na nila ang ayuda dahil humina umano ang kanilang kita.

Kung dati ay P700 anila ang pinakamababang kita, ngayo'y suwerte na raw kung maka-P200 sila kada araw, lalo't isang pasahero lang ang pinapayagan sa bawat pasada.

"Sana po ay ayusin ng ating gobyerno. Malaking bagay po sa pamilya namin 'yon (ayuda)," sabi ng tricycle driver na si Gerry Quilites.

"Sa sobrang hirap na aming dinanas, ito na lang po ang aming ulam, sabaw," ani Rosauro Formales, isa ring tricycle driver.

"Bakit wala pa ring ayuda up to now na galing sa national government?" tanong naman ng residenteng si Rowena Santos, na dumadaing ng gutom.

Ayon naman kay Calamba City Mayor Timmy Chipeco, hanggang ngayo'y hinihintay pa rin nila ang pondo mula sa national government.

Habang wala pa ang ECQ ayuda, magsisimula nang mamahagi sa Biyernes ang Calamba City government ng mga food pack sa mga residente, ani Chipeco.

Inihayag ngayong Huwebes ng Department of Budget and Management na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang P3.78-bilyong pondo para sa ECQ ayuda ng mga taga-Laguna, Bataan at Metro Manila.

Mula dito, nasa P2.7 bilyon ang nakalaan para sa Laguna.

Inilagay sa ECQ ang Laguna simula Agosto 6 dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa harap na rin ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng coronavirus.

— May ulat ni Jamaine Punzalan, ABS-CBN News

