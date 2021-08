Ilang benepisyaryo, LGU may nakitang ilang hamon sa pamimigay ng ECQ aid

MAYNILA - Sa harap ng pagtanggap ng ayuda para sa lockdown ay may ilang hamong nakikita ang mga benepisyaryo at mga lokal na pamahalaan sa pagkuha at pamahagi nito sa Kamaynilaan.

Sa Makati na online ang pamamahagi ng ayuda, hamon ang magkaibang number na ginagamit para sa financial service provider, sa ginagamit na number para sa cellphone, ayon sa alkaldeng si Abby Binay.

"Ang hirap talaga. They keep on changing their cellphone. So that's one of our bigger challenges. Iba na yung GCash [number] na ginagamit nila. So they will have to update their information with the city. But again, we do provide that there's a portal where they can log on and update their file," ani Binay.

Ayon kay Binay, naipamahagi na ang nasa 52 porsiyento mula sa P511 milyong inilaang pondo para sa lungsod.

Sa Valenzuela City, pumila ang security guard na si Alberto Canillada pero nalaman niyang hindi siya kasama sa mabibigyan ngayon dahil nabigyan na umano siya ng ayuda.

"May natanggap na daw po akong isanlibo. Eh wala naman akong natanggap. 'Sir, may na-claim na ho kayong isanlibo'…. Sabi ko, paano ako may ma-claim na isanlibo, eh wala naman akong natatanggap," ani Canillada.

Itinanggi naman ng City Social Welfare ng Barangay Ugong na may nakapag-claim na ng ayuda ni Canillada.

"Hindi po mangyayari yun. Sa payroll po namin, mahigpit po ang claiming… Kung hindi po yung mismong makakapag-claim, hinihingan po ng authorization n'ya with ID po," ayon sa barangay official na si Beverly Santos.

May paliwanag ang CSWD kung bakit hindi nakatanggap si Canillada sa unang bigayan ng ayuda.

"Yung unang bigayan sa SAP po yun, disqualified po siya. Kasi, ang nangyari po noon, ang SAP ay programang pampamilya. Siya po kasi, lumalabas na single headed kaya disqualified po siya sa SAP," ani Santos.

Ayon kay Santos, nasa listahan naman na ngayon ang pangalan ni Canillada. Kailangan lang niyang hintayin ang abiso ng Barangay kung kailan siya pupunta sa payout center para tumanggap ng ayuda.

Ayon kay Mayor Rex Gatchalian, may sistema na sila sa pamamahagi ng ayuda para hindi magsiksikan sa pila ang tao.

"Ang ginawa namin, pinadalhan sila ng paanyaya, door to door yun. Nakalagay doon yung oras, yung venue at yung petsa. Medyo matrabaho yun, pero kailangang gawin yun para maiwasan ang pagsabay-sabay," ani Gatchalian.

Sa kabuuan, target na mabigyan ng ayuda ng Valenzuela LGU ang 176,840 na household.

Mahigit sa P590 milyon ang pondong natanggap ng Valenzuela LGU para sa bigayan ng ECQ ayuda hanggang August 29, 2021.

Ang Navotas City, nangangailangan pa ng P20 milyong dagdag na pondo para mabigyan ng ayuda ang lahat ng mga benepisyaryo.

Ayon sa alkaldeng si Toby Tiangco, nabawasan ang ibinigay na pondo kumpara noong mga nagdaang ECQ.

-- May ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News