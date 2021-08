Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Kaliwa't kanang batikos ang inabot ng Department of Health (DOH) sa mga kuwestiyonable nilang paggastos ng COVID-19 funds matapos lumabas ang report ng Commission on Audit (COA).

Sa 2020 audit report ng COA sa COVID-19 funds ng DOH, may deficiencies o problemado ang mga paggastos sa kabuuang halagang P67.3 bilyon.

Nasa P11.89 billion ang unobligated allotments o perang walang pinaglaanan.

Sinabi ng COA na ang pondong natengga ay hindi nagamit sa kinakailangan sanang health supplies, mga kagamitan at serbisyo na nakatulong sana sa mga health worker, at sa ordinaryong tao sa kritikal na panahon ng pandemya.

Sinabi rin sa report na ang P5 bilyong pinagkagastusan ng DOH ay may procedural deficiencies katulad ng kulang sa dokumentasyon.

May ginastos ding P194 milyon na dehado ang gobyerno.

Gumastos din ng P69 milyon ang DOH para sa mga kagamitan at supplies pero hindi nagamit o hindi agad nagamit ang mga ito.

Sinita rin ng COA ang P278 milyon na ginasta para sa cash allowances, gift certificates, at grocery items na walang legal na basehan.

Pinagdudahan din ng COA ang P81 milyon na liquidations ng Philippine Health Insurance Corporation mula sa interim reimbursement mechanism funds ng ahensiya.

Wala rin umanong dokumentasyon ang mga in-kind na donasyon na aabot sa P1.4 billion.

Nirekomenda ng COA kay Health Secretary Francisco Duque na paalalahanan ang kanyang mga opisyal na dapat mabilis at maayos ang paggamit ng pandemic funds.

Dismayado si Vice President Leni Robredo dito.

"Kung totoo nga bang maraming hindi nagastos, malungkot ito, malungkot kasi may pera pero hindi siya nagastos at hindi siya nagastos nang tama, and on top of it alam nating marami tayong utang ngayon," hinaing ni Robredo.

Sa gitna ng kontrobersiya, binigyang diin ng Alliance of Health Workers (AHW) na hindi lahat ng health workers ay nakatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno.

"Dapat tuloy-tuloy din ang mga benepisyo ng health workers, hindi on and off. Dapat tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan, habang may pandemya pa rin po. Kasi ang ating gobyerno parang every virus lang, may tinatakdang buwan lang naibibigay," ani Robert Mendoza, AHW president.

Nanindigan din ang Makabayan bloc sa Kongreso na kukuwestiyonin nila si Duque sa susunod na budget deliberations.

Sa kabila ng COA report at mga batikos sa kanya, sinabi ni Duque na kompleto ang mga dokumento sa mga kinuwestiyong pondo.

"Sasagutin natin lahat 'yan... Pero dapat din intindihin ng taumbayan na tayo ay nagpapatakbo ng isang ahensiya under a state of public health emergency, mga tao natin nagkakasakit, 'yung mga tao naoospital, may namatay pa, ang ating workforce hindi full capacity. Nagkakaroon ng antala sa submissions ng mga dokumento pero hindi dahil walang dokumento," giit ni Duque.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News