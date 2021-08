Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maagang naghanda ang Santa Ana Hopsital sa Maynila para tumugon sa inaasahang pagsipa ng kaso ng COVID-19.

“More or less, we are prepared for this surge,” pahayag ni Dr. Grace Padilla, direktor ng ospital.

Ayon kay Padilla, naramdaman na nila na muling tataas ang kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na dalawang linggo kaya’t naghanda na ang ospital at ang lokal na pamahalaan para dito.

“Like for example, yung aming oxygen, during the first surge, we are utilizing 400 tanks of oxygen per day. Doon na kami kumuha ng inventory, na kailangan naming mag-prepare ng at least 400 tanks during this surge. And yung ating remdesivir, meron tayong 4,000, so na-kaeady po. And then yung Tocilizumab, meron tayong 1,000 doses dito, naka-store po 'yan sa ating storage facility sa Sta. Ana,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo nitong Huwebes, sinabi ni Padilla na halos umabot na sa 100 percent ang bed occupancy ng ospital.

“As of today, almost 100 na ang in-patient sa atin. Ang actual case natin is 98, at lahat yun confirmed positive na naka-admit sa atin. Sixty percent sa kanila ay mga mild na senior citizens, at 31 percent sa kanila ay moderate. Mabuti na lang 8 percent lang po ang severe,” sabi niya.

Meron ding naka-confine na COVID-19 pedia patients, pero mas marami pa rin ang mga adult kung saan 60 porsiyento aniya ay hindi bakunado.

“Yung mga nabakunahan, usually, they fall sa mga mild cases natin. Sa mga unvaccinated, sila yung pumapasok sa mga severe at saka moderate cases. May added protection tayo kung tayo ay nabakunahan,” sabi niya.

Sabi ni Padilla, bagama't puno na ang kanilang ospital para sa COVID-19 cases, magbibigay pa rin sila ng first aid.



“Kaagapay natin ang Tala Hospital at Philippine General Hospital na pwede nating ipag-transferan ng ibang mga pasyente natin. 'Pag nag-declare ang private hospitals na full na sila, wala nang pupuntahan ang mga pasyente natin kung 'di ang public,” sabi niya.

Dagdag ni Padilla na wala umanong aalalahaning bayarin ang mga pasyenteng may COVID-19 kung sila ay naka-confine sa government hospitals sa Maynila.

“Wala po silang ginagastos at wala po silang gagastusin. Libre po dito sa kanilang RT-PCR, lab tests and accommodation. Sa abot ng makakaya ng ospital, ibinibigay namin sa kanila,” sabi niya.

- TeleRadyo 12 Agosto 2021