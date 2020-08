SJDM police drug unit kinasuhan dahil sa pagpatay sa drug suspects

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Kinasuhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang buong drug enforcement unit ng San Jose del Monte police.

Lumalabas kasi sa imbestigasyon ng NBI na sa 6 na napatay ng mga pulis na nanlaban umano sa mga drug operation, sadya pala silang dinukot, pinatay at tinaniman pa ng ebidensya ng mga awtoridad.

Mula noong Pebrero 14 hanggang 18, magkakasunod na namatay sa mga drug buy bust operation ang 6 na residente ng San Jose del Monte, Bulacan.

Ayon sa report ng Philippine National Police (PNP) drug enforcement unit (DEU) ng naturang siyudad, lahat sila ay nanlaban, kaya't dumepensa at napatay sila ng mga pulis.

Pero sa imbestigasyon ng NBI, lumalabas na dinukot sila bago dinala sa police station kung saan piniringan at pinosasan bago pinatay.

Pareho pa ang suot ng mga biktima sa loob ng police station at sa crime scene kung saan daw sila nanlaban.

"Pinalabas nila, dinala sa isang remote at madilim na area at don allegedly gumawa sila ng scenario na parang buy bust op which is in reality a fabricated buy-bust op," sabi ng ahente ng NBI.

Sa report ng PNP, may mga nabawi pang droga at baril mula sa mga napatay na biktima.

Pero hindi ito kinagat ng NBI.

"Pano magkakaroon ng baril and drugs eh the night before nasa loob sila ng kanilang office."

Masama ang loob ng mga namatayan na kaanak lalo't lumalabas na ang ilan sa mga biktima ay kinulong sa police station nang ilang araw bago pinatay.

Noong una ay akala ng mga kaanak na nawawala lang sila, at humingi pa ng tulong sa mga pulis para maghanap.

Iniimbestigahan na rin ng NBI ang iba pang kaso ng mga namatay sa buy bust operation ng San Jose del Monte police.

Kinasuhan ng kidnapping, serious illegal detention with murder, at planting of evidence ang hepe ng drug enforcement unit at ang kanyang mga tauhan.

Hindi sila nagbigay ng paliwanag sa NBI. Tumanggi rin magbigay ng panayam ang hepe ng San Jose del Monte police tungkol sa kaso.