SAPUL SA CCTV: Pick-up truck tumagilid matapos mabangga ng kotse sa Laoag

LAOAG - Dalawang driver ang inaresto matapos silang nagmaneho habang lasing umano at nauwi sa banggaan sa Barangay 13, Laoag City Lunes ng gabi.

Sapul sa CCTV ang banggaan ng pick-up truck at kotse, sa kanto ng General Segundo Ave. at P. Gomez Street nang alas 10 ng gabi.

Tumagilid ang pick-up matapos salpukin ito ng kotse matapos nilang parehong hindi binagalan ang takbo ng mga saksakyan sa kurbada.

Kita sa CCTV na wasak ang harapang bahagi ng kotse.

Kinumpirma ni Police Lt. Col. Rafael Lero, hepe ng Laoag City Police Station, na nasa impluwensya ng alak ang mga driver ng pick-up at kotse.

"Fortunately, hindi naman po sila nasaktan. There is no severe injury incurred by both parties. Now, as we talked, nagkaroon sila ng compromise agreement, so accordingly ay babayaran nila kung anuman ang incurred na damage sa sasakyan nila," ani Lero.

Pareho naman na walang kasama sa kani-kanilang sasakyan nang mangyari ang aksidente.

Bukod sa reklamong driving under the influence of liquor, haharap din sa reklamong paglabag sa curfew ang mga driver. Mula alas 10 ng gabi hanggang 4 ng madaling araw ang curfew hours ng siyudad.