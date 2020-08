'Pantawid ng Pag-ibig': Relief packs hatid sa 1,500 pamilya sa Baliuag

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Prayoridad ng Barangay Santa Barbara sa Baliaug, Bulacan na maabot ng ayuda ang mga mahihirap na pamilya, lalo na iyong mga senior citizen at person with disability.

"Umaasa lang po sila sa kapamilya nila... karaniwang problema nila ay gutom at pagkain sa araw-araw," anang barangay secretary na si Richie Villaroman.

Tanging ang mister na lang ang kasama ng 76 taong gulang na si Amelia Capili dahil may kaniya-kaniya nang pamilya ang mga anak.

Sa paupahang bahay sana sila kukuha ng panggastos sa araw-araw pero hindi na ito sapat ngayong may pandemya.

"'Yong mga umuupa sa'kin, hindi sila makabayad kasi hindi sila makapasok sa trabaho," ani Capili.

Maging ang pensiyon na natatanggap ng mister ni Capili ay hindi na rin kayang tustusan ang kanilang gamot.

Pero kahit kapos ay nagagawa pa ring tumulong sa iba ni Capili.

Iyong bigas, halimbawa, na binibigay ng barangay ay binibigay na lang umano ni Capili sa mga kapitbahay.

Halos 5 buwang namang walang trabaho ang dating construction worker na si Emilio Barte kaya nagtitinda muna siya ng gulay

"Mahirap isipin ang buhay ng tao na halos 'di ka na nakakakain sa isang araw. 'Yon ang pinakamahirap sa lahat," ani Barte.

Pinuntahan ng Pantawid ng Pag-ibig ang komunidad nina Capili at Barte para bigyan ng relief packs ang 1,500 pamilya ng mga senior citizen at PWD.

Nagpapasalamat ang ABS-CBN sa mga sumusunod na partner sa proyekto:

Century Pacific Food, Inc.

Rebisco

Suy Sing Corporation

Lucio Tan Group, Inc

McDonald’s

Safeguard

Quick Chow Noodles

Great Taste 3 in 1

Sunsilk Shampoo

Mega Sardines

Generika Drugstore

Champion Detergent

Unilab

Ritemed

Hana Shampoo

Coca-Cola

Colgate Palmolive

Kopiko

Ligo Sardines

CDO Foodsphere

IPI

Lucky Me

PayMaya

Nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa mga sumusunod:

Accredited Service Providers Association of Pagcor (ASPAP)

Intermed Marketing Phils, Inc

Motortrade Life and Livelihood Assistance Foundation Inc.

Pampanga's Best

RFM Fiesta Pasta

Wilcon Depot

Aboitiz Group

Benby Enterprises Inc.

Bistro Group

Champion Detergent Bars

Coca-Cola

Green Cross

Greenwich Binondo Branch

Hanabishi

Jollibee Binondo Branch

Chowking Binondo Branch

Kenny Rogers Roasters

Lemon Square

Master Sardines

Nature’s Spring

NutriAsia

Philippine Egg Board Association

Poten-Cee

Silka Soap

Starbucks Philippines

Sun Life Foundation

Tolak Angin

Century Pacific Foundation

JP Morgan

Suy Sing Commercial Corporation

Ajinomoto

Beautederm Corporation

Cebuana Lhuillier Foundation Inc

Deli Mondo Food Specialties Inc

JAKA Group

GCash

Lazada

P&A Grant Thornton Foundation Inc

PICPA Metro Manila

Rotary Club of Makati

SC Johnson

SEAOIL

TIM IT Company

Nagpasalamat din ang kompanya sa Armed Forces of the Philippines, Air21, Entrego, Air Power, Grab Bayanihan, at Mober na tumulong sa paghahatid ng mga ayuda, at sa Lazada na nagsilbing payment partner.

Kung nais pang tumulong sa kampanya, maaaring ipaabot ang tulong-pinansiyal dito:

-- Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News