Pampasabog nabungkal sa basura sa Cotabato City

COTABATO CITY — Isang improvised explosive device (IED) na may sangkap na C-4 ang natagpuan noong Lunes ng mga batang nangangalakal ng basura sa Barangay Poblacion 9 sa lungsod ng ito.

Gawa ito sa C-4 at may mga nakakabit na wire at binalot ng masking tape.

Base sa pagsusuri ng bomb squad, hindi pa umano kumpleto ang nasabing IED pero may kakayahan na itong sumabog.

"Sa tantsa natin ito ay naihalo sa basura at naitapon kasi hindi naman siya nalagyan ng mga shrapnel," ani Police Maj. Rustom Pastolero, hepe ng Cotabato City police station 2.

Agad ding isinailalim sa safe detonation ang IED.

Inaalam pa ng awtoridad kung saan posibleng nanggaling ang basura para matukoy kung sino ang may gawa ng bomba. —Ulat ni Lerio Bompat, ABS-CBN News