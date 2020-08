‘Nagbebenta ng gulay’: Mga pagupitan kani-kaniyang paraan para mairaos ang quarantine

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ilang dekada na ang barber shop ni Joey Francisco sa Quezon City, pero nasapul ang negosyo nang mapilitang isara sa unang bugso ng mahigpit na coronavirus disease 2019 (COVID-19) lockdown sa Metro Manila.

Pansamantalang nagbukas ang barber shop nang isailalim sa mas maluwag na general community quarantine sa Metro Manila.

Pero ngayong balik sa modified enhanced community quarantine na ang Kamaynilaan, sarado ulit ang kanilang establisimyento, at abala sa pagbebenta ng mga karne at gulay ang mga barbero sa labas mismo ng kanilang barber shop.

“Kung ‘di kami gagawa ng paraan, wala kami kakainin... ‘Tong naranasan namin napakahirap sir, alam mo naman na marami kami pinapakain sa probinsya sa kanila umaasa, nagiiyakan na nga, wala sila mapadala... Sabi ko tulungan na nila ako magbenta para at least may makain araw araw,” ani Francisco.

Aabot sa 12 barbero ang natutulungan ngayon para lang maitawid ang pang-araw-araw habang bawal pang magbukas ang mga barber shop.

Problemado rin ang salon owner na si Villa Pacita David.

Hinanda niya ang mga branch ng kaniyang salon para maging ligtas sa mga customer at empleyado.

May temperature check, gloves, at face shield.

May personal protective equipment para sa mga empleyado at plastic na harang para sa physical distancing.

Noong GCQ, sinubukan nilang makabawi sa lugi. Pero ngayong sarado ulit, problema na naman niya kung paano ang mga bayarin.,

“Ang hirap ngayon kasi sarado pero syempre may singil ng meralco, tubig, telepono. Naiintindihan ko naman kung bakit kailangan pero sana payagan kami na alinsunod sa mga patakaran ng gobyerno,” ani David.

Dahil sa hirap ng negosyo, napilitan si Villa na ibenta ang isang branch lalo’t mahirap na itawid ang renta.

Pero ang mas inaalala niya—ay ang kaniyang mga empleyado.

“OK pa kami pero paano sila, hirap din sila, tulong tulong muna kung paano,” ani David.

Sa ngayon, tanging ang magagawa lang ng mga barbero at parlorista ay maghintay ng permiso para magbukas.

Pero hindi sila sigurado kung hanggang saan pa aabot ang negosyo, ngayong hindi pa rin tanaw kung kailan matutuldukan ang problema ng COVID-19 pandemic.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News