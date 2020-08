Kulang na detalye sa COVID case investigation form, sanhi ng data discrepancy: DOH

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inamin ng Department of Health (DOH) na malaking hamon para sa kanila ang kulang-kulang na impormasyong natatanggap mula sa mga pasyenteng nagpopositibo sa COVID-19 kaya may discrepancy din sa datos.

Ayon kay DOH Undersecretary Rosario Vergeiere ngayong Miyerkoles, kinakailangang sagutan ng bawat pasyente ang case investigation forms bago sila kolektahan ng specimen.

“This has been a challenge for us because there would be incomplete details lagi,” sabi niya sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

Ang iba aniya ay walang inilalagay na barangay o street, o munisipyo lamang ang isusulat. Maging contact details ay kadalasang wala rin.

“Kaya kung makuha man ng ating local government units itong mga detalyeng ito, kulang-kulang. Di pa rin nila makumpleto at mapuntahan ang mga tao,” sabi niya.

Kapag nakatatangap sila ng 'di kumpletong impormasyon, sabi ni Vergeire, ibinabalik nila ito sa regional office na siya namang tatawag sa LGU para kumpletuhin ang detalye.



Kanila ring palalakasin ang regional offices para makakalap ng kumpletong impormasyon sa mga pasyente.

Dagdag niya na hindi rin dapat tinatanggap ang form na di kumpleto ang impormasyon para hindi na kailanganin pang balikan kapag natapos na ang pag-test sa tao.

“Because these are vital information so we can immediately intervene kapag na-identify natin ang isang nagpositibo,” sabi niya.

“Because of the incomplete data, di namin makumpleto ang barangay data natin. Ito po ay isang napakaimportanteng bagay sa ngayon because we're doing the CODE (Coordinated Operations to Defeat the Epidemic) strategy.”

Umaabot na sa 139,538 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan, 68,794 ang aktibo.