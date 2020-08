Ilang negosyo sa Cebu City naghihingalo na dahil sa kawalan ng turista

CEBU CITY — Umaaray na ang mga negosyanteng umaasa sa turismo sa lungsod na ito dahil kahit general community quarantine (GCQ) ay matumal pa rin ang bentahan dahil walang pumapasok na turista.

Napapanis na at nasisira ang mga tinitindang dangit ni Maria Fe Amigo sa Taboan Market. Isa itong kilalang bagsakan ng mga tuyo at sikat na bilihan ng mga pasalubong sa Cebu City.



Pero dahil umabot na sa mahigit 4 na buwan ang quarantine, wala silang mga customer na turista. Kakarampot lang din ang kita mula sa mga residenteng bumibili.



Ang ibang delicacy gaya ng otap at peanut kisses na pampasalubong din ay nag-expire na at kailangang itapon na.



Hiling nila na mabalik na ang turismo sa Cebu.

Dinadaing din ni Felipa Caramihan ang kakaunti niyang kita sa pagtitinda ng kandila sa harap ng Magellan’s Cross.

Sinabi naman ng Cebu City Tourism Commission na nakapagbigay na sila ng ayuda sa mga naapektuhan sa tourism sector ng lungsod.



Inihahanda na rin ngayon ang pagbukas muli ng mga tourist attraction.



Target nila na sa Setyembre 1 ay mabuhay na muli ang turismo sa Cebu City. Pero inaayos pa rin ngayon ang pagsunod sa mga health protocol sa mga pasyalan.

Pero ang sikat na Basilica Minore del Santo Niño ay binuksan na ngayong linggo para sa mga parokyanong gustong magsindi ng kandila.



Strikto ang pagpasok at kailangang may bitbit na quarantine pass o ID.