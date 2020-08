Buong mundo nabulaga, namangha, may pagdududa sa Russian vaccine

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nagulantang ang buong mundo noong Martes nang ipagmalaki ng Russia na sa kanila galing ang pinakauna umanong bakuna laban sa COVID-19, sa kabila ng pag-uunahan ng mga bansa at kompanya na makagawa nito.

Pero maraming eksperto ang duda na epektibo o ligtas ang bakuna ng Russia dahil wala pang dalawang buwan ang inabot ng clinical trials nito.

"I think it’s really scary. It’s really risky," ani Daniel Salmon, director ng Institute for Vaccine Safety at Johns Hopkins University.

Ang World Health Organization (WHO), sinabing dadaan muna ito sa matinding pagre-review bago masabing pasado ito sa kanila.

"Prequalification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data," ani Tarik Jasarevic, tagapagsalita ng WHO.

Para sa Health Secretary ng Amerika, hindi dapat minamadali ang paggawa ng bakuna.

"This is not a race to be first... It's important that we provide safe, effective vaccine and that the data be transparent," ani Alex Azar.

Maski si Health Secretary Francisco Duque III, hindi pa ito irerekomenda dahil kulang pa ang kanilang impormasyon.

"Depende pa 'yan. We have to learn more about it. Wala pa tayong documents eh. We need to have more information. Very, very scarce pa ang information."

Sabi ng isang infectious disease specialist sa TeleRadyo, kailangan makita muna kung hanggang saan talaga ang inabot ng pag-aaral ng Russia tungkol sa tinatawag na "Sputnik V" vaccine.

"Ang decision to use po is actually dependent on each country. Ang WHO ay recommendatory lang po talaga yan. So each country will have to decide lalo na through its own FDA (Food and Drug Administration) kung safe and effective ang isang vaccine at papahintulutan nilang gamitin." ani Dr. Edsel Maurice Salvaña.

Base sa international standards, kailangan dumaan ang mga bakuna sa iba’t ibang klase ng pagsusuri.

Sa phase 1, titingnan kung ligtas ang bakuna sa mga tao.

Sa phase 2 ang mas malawakang pag-aaral kung ligtas ang bakuna sa iba’t ibang klase ng tao.

Ang phase 3 naman ay susuriin kung totoong epektibo ito sa mas malaking grupo.

Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, importante ang phase 3 trials dahil dito nakikita kung may mga kakaiba pang side effect ang bakuna na hindi makikita sa mga naunang phases.

"If all of that data can be out there, ma-publish, mahimay. Then I think we can agree that it is a safe vaccine. I think that’s what everybody is calling for. Kasi nakakagulat. Ha? Hindi pa tapos ang phase 3 nyo ibibigay nyo na sa lahat ng tao. And mind you, the experiments will be done outside of Russia. Okay so tayo ang ginamitan pang-aral ng bakuna niyo for your citizens. Parang tama ba yan?" sabi ni Dr. Beaver Tamesis, presidente ng grupo.

Dagdag ni Tamesis, medyo kumplikado ang bakuna ng Russia dahil 2 doses ito na magkaiba ang laman.

"I think ang additional complication dito sa Russia vaccine ay 2 doses... Yung first vaccine is based on Adenovirus 26. The second dose is based on Adenovirus 5."

Kaya tingin niya, dapat araling mabuti ang bakuna para masigurong hindi ito magreresulta sa mas malalang sakit ng COVID-19.

Sisiguraduhin naman umano ng Department of Health (DOH) na dadaan ito sa tamang proseso.

Dagdag ng DOH, may iba pang mga bakuna na inaaral ngayon ang vaccine panel ng Department of Science and Technology.

Bukod sa clinical trials, tinitingnan na rin kung ilan ang kayang masuplay sa Pilipinas sa oras na may maaprubahan na ang gobyerno.