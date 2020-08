Brgy. chairman, 10 iba pa, kinasuhan dahil sa umano'y iregularidad sa pamimigay ng SAP

BACOLOD CITY - Sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials ,at Bayanihan to Heal as One Act si Punong Barangay Jude Salusada ng Barangay 39 sa Bacolod City nitong Lunes.

Sinampahan rin ng kaso si Barangay Kagawad Rogelio Faltiquera Jr. at siyam na mga barangay staff.

Ayon sa pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod na si Police Master Sergeant Ramiro Gocotano, inireklamo ang mga opisyales dahil sa umano'y pagpabor sa kanilang mga kaanak para makatanggap ng Social Amelioration Program grant.

Bukod dito, ayon kay Gocotano, may reklamo rin na ang asawa ng isang barangay kagawad ng Barangay 37 ay nakatanggap ng SAP aid mula sa Barangay 39, na may pahintulot pa umano ng Barangay Selection Committee.

Sinabi ni Salusada na dahil sa dami ng trabaho, nagkamali sila sa pagbigay ng SAP grant sa asawa ng kagawad ng Barangay 37.

Nabawi nila umano ang pondo dahil isinauli naman ito.

Nabigyan naman ng tulong ang lahat ng nagreklamo na hindi nakatanggap ng SAP grant, ayon kay Salusada, dahil sinubukan niyang maisali silang lahat sa listahan ng leftouts.

Ayon pa kay Salusada, alam niya na ang may pakana sa reklamo laban sa kanya ay ang kaniyang mga kalaban sa pulitika sa barangay.