'Ayoko maging guinea pig': Ilang Pinoy ayaw sumugal sa naimbentong bakuna ng Russia

MAYNILA — Nais munang malaman ng mga Pinoy kung epektibo ba o hindi ang bakuna kontra COVID-19 na naimbento ng Russia bago sila pumayag na maturukan nito.

Tila may flashbacks pa kasi ang ilan sa nangyaring kontrobersiya noon kaugnay ng Dengvaxia kaya ayaw nilang maging bahagi ng clinical trials sa bakunang naimbento ng Russia.

Napa-Ingles nang di oras si Marichu Salonga, sari-sari store owner, nang tanungin kung gugustuhin niyang mag-volunteer para ma-testing ang Russian vaccine.

"Ay why me? Andami naman diyan sila na lang muna," ani Salonga.

Hindi rin sigurado ang mga kabarangay ni Salonga sa Lacson sa Maynila kung saan marami ang naitalang kaso ng COVID-19.

"Hindi po ako papayag kasi wala pong kasiguruhan yun eh, hindi po naipaliwanag nang maganda sa publiko kung tama po ba o hindi na magpabakuna ka," ani kagawad Ben Villamater.

Ayaw din magbakasakali ng isang abogada na taga-Quezon City, kahit pa sangkatutak ang COVID-19 cases sa lungsod.

"Hindi siguro, ayaw kong maging guinea pig, sa iba na lang muna... Pag meron ng mga test siguro, series of tests... I think mas mataas yung risk involved... Not necessarily dahil sa Russia siya galing. Kahit saan siguro galing basta kung wala pang mga clinical trial involved I think mataas talaga yung risk," ani Karen Batu.

Hindi rin maka-move on ang iba sa kontrobersyal na Dengvaxia kaya yun ang nagiging basehan nila para wag mag-volunteer.

"Natatakot ako eh dahil yung Dengvaxia di ba maraming namatay na mga bata," ani Dang Ocampo.

Sabi pa ng ilan, dapat si Pangulong Rodrigo Duterte ang mauna dahil nauna na nitong sinabi na handa siyang magpaturok at pag-eksperimentuhan ng nasabing bakuna mula Russa.

"Bale mauna si Duterte, siya daw muna eh... Tingnan po natin kung ano yung puwedeng mangyari sa kanya," hamon ni Nora Arevalo.

Maraming eksperto sa buong mundo ang nabulaga noong Martes nang ilantad ng Russia ang kanilang bakuna laban sa COVID-19.

Ayon naman sa Department of Health, dadaan pa ito sa mahabang proseso bago iturok sa mga Pilipino.