ALAMIN: Workplace requirements para sa mga opisina sa MECQ areas

MAYNILA - Inilatag ng pamahalaan ang ilan pang pamantayan para sa mga opisina o workplace na saklaw ng mga lugar na naka-modified enhanced community quarantine.

Bawal muna ang dine-in sa mga canteen at pagkakaroon ng smoking area sa mga apektado. Sa halip, packed food at delivery food lang muna ang pinapayagan sa mga opisina, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

Bawal din aniya ang mga common smoking area o mga smoking area kung saan magkukumpul-kumpulan ang mga naninigarilyo.

Sa halip, dapat may smoking booths lang sa mga open space ang mga opisina.

Kailangan ding naka-face mask at face shield kung nasa loob ng kuwartong may dalawa o higit pang tao, maging sa mga meeting at mga loob ng company shuttle.

Dapat ding magtalaga ng health protocol officer at bumuo ng occupational safety and health protocol committee ang mga kompanya.

Naroon din dapat aniya ang minimum health standards gaya ng temperature check, physical distancing, disinfection, at paghuhugas ng kamay.

Bibisita sa mga kompanya ang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, at mga lokal na pamahalaan para mag-inspeksyon.