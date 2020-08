ALAMIN: Katwiran ng PNP sa umano'y pag-ipit sa bangkay ng peasant leader

MAYNILA — Sinabi ng Philippine National Police (PNP) nitong Miyerkoles ang dahilan kung bakit nila kinuha muli ang katawan ng pinaslang na Peace consultant at peasant leader na si Randy Echanis mula sa pamilya nito.

Sa online press conference, sinabi ni PNP spokesman Brig. Gen. Bernard Banac na hindi nila ma-release nang basta-basta ang bangkay dahil kailangan daw magpakita ng mga kaukulang dokumento ang pamilya na magpapatunay ito nga si Echanis, na isa ring Anakpawis chairman.

May nakuha kasing ID sa crime scene kung saan Manuel Santiago ang nakalagay na pangalan nito.

Ayon kay Banac, maaari daw kasing may ibang pamilya na mag-claim sa bangkay ni "Manuel Santiago."

Kapag naman aniya napatunayan ng pamilya sa pamamagitan ng pagsumite ng mga dokukento na si Echanis nga ito, saka lang nila ire-release ang bangkay.

Nauna nang sinabi ng kampo ni Echanis na nagpasa na sila ng mga patunay noong Martes ng hapon.

Hindi naman muna nagkomento si Banac kung bakit magkaiba ang nasa spot report ng Quezon City Police District (QCPD) station 4 na may mga saksak sa katawan ang biktima habang ang resulta ng external examination na hawak ng pamilya Enchanis ay may tama ito ng bala sa ulo at nagtamo ng 21 na saksak sa katawan.

Hihintayin muna aniya nila ang ginagawang imbestigasyon ng QCPD.

Sa ngayon, patuloy pa ring inaalam ng PNP ang motibo sa pamamaslang sa 2 biktima. Ilan daw sa mga tinitingnang anggulo ay personal motive at robbery.