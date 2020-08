9 na bahay nasira, mga puno nabuwag sa pagbayo ng malakas na hangin sa South Cotabato

Nabuwag ang ilang puno sa bayan ng Surallah sa South Cotabato at sumabit pa sa kawad ng kuryente matapos na bayuhin ng malakas na hangin ang lugar. Larawan mula kay Leonardo Ballon



Siyam na mga bahay mula sa dalawang barangay ang nasira matapos na hampasin ng malakas na hangin sa bayan ng Surallah sa South Cotabato, Martes ng hapon.

Sa lakas ng hangin, may mga punong nagtumbahan din sa gitna ng kalsada, at ang iba ay tumama sa kawad ng kuryente.

Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente at hindi na rin inilikas ang mga apektadong pamilya.

Agad na nagsagawa ng clearing operation ang awtoridad at inalis ang mga sanga at punong nagkalat sa kalsada. Inayos na rin ang mga kawad ng kuryente.

Ayon sa pinuno ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Leonardo Ballon, umulan nang malakas at sinabayan ito ng malakas na bugso ng hangin sa lugar kaya nagtumbahan ang mga puno at nasira ang mga bahay.

Inaabisuhan naman niya ang mga residente na bawasan na ang sanga ng mga punong kahoy sa paligid ng bahay. Pinag-iingat na rin ang mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone areas.