Retrato mula sa opisina ni Sen. Francis Tolentino

MAYNILA — Patuloy ang pagbuhos ng tulong para sa isang kasambahay na nakaranas umano ng labis na panggugulpi at pangmamaltrato mula sa kaniyang amo sa Occidental Mindoro.

Nitong Biyernes, nagpaabot ng tulong pinansyal at legal ang opisina ni Sen. Francis Tolentino para sa biktimang si Elvie Vergara.

Sinasabing nabulag ang 44-anyos na kasambahay dahil sa labis na pangmamalupit ng mga amo.

Nagpadala si Tolentino ng mga abogado mula sa Philippine Legal Justice Center (PLJC) upang tumulong sa legal team ni Vergara.

Si Tolentino ay co-founder ng naturang grupo.

Nasampahan na ng kaso ang amo sa Batangas City Prosecutor's Office.

Mga kasong serious physical injuries, serious illegal detention at violation of Kasambahay Law ang isinampa ng kampo ni Vergara.

Samantala, itinakda ng Prosecutors Office sa Agosto 23 ang preliminary investigation ukol sa kaso.

— May ulat ni Denis Datu, ABS-CBN News